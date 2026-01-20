18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.01.2026, 09:17

Мангистау в цифрах: более 10 тысяч человек стали донорами в 2025 году

Общество

В 2025 году в Мангистауский  областной центр крови для участия в донорстве обратились 10 189 человек. Безвозмездными донорами стали 94,4% из общего числа, что ниже показателя 2024 года на 6,4%. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления здравоохранения, сообщает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

До донации было отбраковано порядка 20%.

«Контролирует процедуру комплекс информационных систем «InfoDonor Pro». В нём сформирована база доноров, лиц, отстранённых от донорства; показан технологический процесс заготовки крови и её компонентов; сюда автоматически загружаются результаты лабораторного тестирования донорской крови с анализаторов; фиксируется выдача компонентов крови медицинским организациям. В прошлом году для заготовки крови и её компонентов, а также для лабораторного обследования донорской крови, было приобретено медицинское оборудование на сумму свыше 70 млн тенге. Проведена модернизация отделения заготовки крови и её компонентов, а также лабораторной службы центра крови. Были также обновлены закрытые автоматические анализаторы для серологического скрининга и проведения NAT-скрининга. Для проведения иммуногематологических исследований крови доноров, беременных женщин и детей дополнительно поставлен закрытый иммуногематологический анализатор», - проинформировали в пресс-службе управления.

Областной центр крови полностью обеспечивает кровью и её компонентами 15 медицинских организаций Мангистауской области.

В целях обеспечения инфекционной безопасности продуктов крови с сентября 2006 года введено карантинное хранение свежезамороженной плазмы. В 2025 году на карантин было заложено 7 637 доз. Такая плазма направлялась во все медицинские организации, в первую очередь - в родовспомогательные и детские учреждения.

 

Центр крови находится по адресу: Актау, 34а микрорайон.

Приемная: 8 (7292) 40-32-78 (309)

Телефон доверия: 8 (7292) 40-32-27

Регламент работы: с 8:00 до 20:00 в рабочие дни, с 8:00 до 16:00 в субботу, выходной – воскресенье.

