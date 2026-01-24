Жители Актау возмущены темпами ремонта детских и спортивных площадок

Жители одного из микрорайонов Актау сообщают, что процесс обновления игровой площадки слишком затянулся, и вместо проведения активного досуга на снаряжениях дети развлекают себя строительным мусором, передает Lada.kz .

Фото атвора

Как сообщили жильцы дома №8 в 5 микрорайоне, реконструировать детскую площадку в их дворе начали еще в октябре. Снесли старые конструкции, залили стяжку, на этом работы остановились.

Всюду разбросан строительный мусор. Дети играют кусками бесхозного бордюра, который бросили рабочие. Это опасно, - пишут жители.

Как сообщили в Актауском городском акимате, в 2025 году было запланировано обновить 80 детских игровых площадок. Конкурс выиграло ТОО «Болашак-Узень». На текущий момент проведен демонтаж старых объектов. Однако из-за неблагоприятных погодных условий темпы работы временно замедлены.