Жители Актау возмущены темпами ремонта детских и спортивных площадок

Жители одного из микрорайонов Актау сообщают, что процесс обновления игровой площадки слишком затянулся, и вместо проведения активного досуга на снаряжениях дети развлекают себя строительным мусором, передает Lada.kz.
Как сообщили жильцы дома №8 в 5 микрорайоне, реконструировать детскую площадку в их дворе начали еще в октябре. Снесли старые конструкции, залили стяжку, на этом работы остановились.
Всюду разбросан строительный мусор. Дети играют кусками бесхозного бордюра, который бросили рабочие. Это опасно, - пишут жители.
Как сообщили в Актауском городском акимате, в 2025 году было запланировано обновить 80 детских игровых площадок. Конкурс выиграло ТОО «Болашак-Узень». На текущий момент проведен демонтаж старых объектов. Однако из-за неблагоприятных погодных условий темпы работы временно замедлены.
В дальнейшем у дома №8 5 микрорайона будет построена новая детская игровая площадка. Завершение данных работ планируется до марта текущего года. Кроме того, дано соответствующее поручение по очистке строительных отходов, и в ближайшее время территория будет приведена в порядок, - сообщили в акимате Актау.
