Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.01.2026, 10:47

Обратная сторона медали: в Актау бегуну не выплачивали призовые

Общество 0 1 730 Ольга Максимова

Спортсмен в течение двух месяцев не мог получить обещанные призовые. Добиваться заслуженной награды ему пришлось через компетентные органы. Об этом сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото с сайта almatydc.kz
Иллюстративное фото с сайта almatydc.kz

В Актау 12 октября прошлого года состоялся забег. Спортсмен, занявший второе место, имел право на приз в размере 250 тысяч тенге. Но организаторы не выплатили его в установленные сроки. После двух месяцев ожидания бегун обратился в департамент торговли и защиты прав потребителей. По итогам рассмотрения обращения требования заявителя были полностью удовлетворены, организаторы обязались выплатить призовые спортсмену.

Отмечается, что за прошедший год в ведомство поступило более 1980 обращений от жителей региона. Как сообщил руководитель ведомства Рауан Мухаев, основными сферами потребительских жалоб остаются бытовые услуги (косметологические услуги, изготовление мебели, качество работы салонов красоты); услуги связи и жилищно-коммунальные услуги (качество водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, завышенные тарифы и необоснованные начисления).

Напомним, ранее покупка пылесоса обернулась для жительницы Актау проблемами. Разобраться в ней помогли специалисты регионального департамента торговли и защиты прав потребителей.

