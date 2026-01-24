Лучший способ приобрести жилье в 2026 году: мнение жителей Актау

Вопрос приобретения собственного жилья остается одним из острых для казахстанцев. Рост цен на недвижимость и уровень дохода напрямую влияют на то, кто сегодня может позволить себе квартиру. Насколько доступно жилье в 2026 году и каким образом его проще купить, корреспондент Lada.kz спросил у жителей города.

Фото: кадр видео Lada.kz

Покупка жилья для большей части населения областного центра – это долгосрочное и затратное решение. Одни считают, что ипотека – единственный реальный способ обзавестись собственной квартирой уже сейчас, другие же думают, что лучше копить и покупать за наличные.

Какие варианты жители Актау считают наиболее реальными сегодня – в новом видеоопросе.

Напомним, ранее Lada.kz спрашивала у жителей Актау, на чем сегодня им приходится экономить. Видео по ссылке.