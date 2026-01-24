В Мангистау введены ограничения по электроснабжению?

В Атырауской и Мангистауской областях с 20 января 2026 года введены системные ограничения по электроснабжению. Меры связаны со снижением объёмов выработки электроэнергии. Об этом сообщает акимат города Атырау, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: R.Brook/Getty Images

В Атырау изменили график работы уличного освещения с 23 по 30 января. Для экономии электроэнергии ночное освещение, находящееся на балансе отдела ЖКХ, будет включаться с 21:00. Корректировка графика связана со снижением объёмов производства электроэнергии.

«С 20 января 2026 года в Атырауской и Мангистауской областях вводятся системные ограничения в связи со снижением объёмов производства электрической энергии. Просим жителей города отнестись с пониманием и соблюдать осторожность при движении на дорогах», - говорится в распространённом сообщении.

Как сообщили в акимате Актау, в областном центре Мангистауской области ограничений в подаче электричества нет. В акимате Мангистауской области также отметили, что ограничений подачи электроэнергии и сокращения выработки не наблюдается.

Издание Lada.kz ждёт комментарий от ТОО «МАЭК».