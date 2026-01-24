18+
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
24.01.2026, 14:32

Жительница Актау получила образование, вышла замуж и родила без единого документа

Общество 0 2 145 Ольга Максимова

В Мангистау живёт женщина, которая сумела отучиться в школе, колледже, выйти замуж и родить ребёнка, не имея на руках никаких документов, передаёт Lada.kz со ссылкой на КТК.

Жанылсын Сугиралиева. Скриншот Акжайык из видео КТК
Жанылсын Сугиралиева. Скриншот Акжайык из видео КТК

Из-за утерянного свидетельства о рождении 23-летняя Жанылсын Сугиралиева до сих пор не может получить удостоверение личности и гражданство Казахстана. Его не смогли найти ещё в начале нулевых после переезда семьи из Туркменистана, а теперь документы не дают и сыну женщины.

«После окончания колледжа мне не выдали диплом. Сказали: „Сначала принеси документы“. Я обращалась в ЗАГС, делала запрос документов в Туркменистан, но и оттуда пришла справка, что я там не была зарегистрирована. Теперь не знаю, что делать. Я родила сына, но и ему не дают свидетельство. Мне уже 23 года, и очень нужно удостоверение личности и гражданство», - говорит Жанылсын Сугиралиева.

По словам женщины, только в 2024 году она сумела через суд восстановить своё свидетельство о рождении. Но получить гражданство это не помогло. Отсутствие документов очень усложняет жизнь. Жанылсын не может рассчитывать на нормальную медицинскую помощь или легально устроиться на работу. С последней надеждой она вновь обратилась к общественникам и чиновникам, после чего на неё всё-таки обратили внимание в миграционной службе.

«Жанылсын Сугиралиева через общественную приёмную партии Amanat обратилась в наше управление. Сейчас ей разъяснили, как действовать дальше и какие нужны документы. Сначала она должна получить документы лица без гражданства. А уже после этого снова обратиться и уже получить гражданство Республики Казахстан», - сказал Нурсултан Нурасылов, и. о. руководителя управления миграционной службы ДП Мангистауской области.

3
10
1
Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Куда? я не понял
24.01.2026, 17:17
Raiders
Raiders
Алга,Казахстан.вслед за рашкой
24.01.2026, 10:25
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

