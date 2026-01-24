В Актау растёт число проблемных новостроек

Сегодня более 60% рынка долевого жилья в стране находится в тени. По официальным данным, город сегодня лидирует в республике по количеству самовольных строительных объектов, передаёт Lada.kz со ссылкой на Almaty.tv .

Скриншот из видео almaty.tv

В Мангистауской области по-прежнему не уменьшается число обманутых дольщиков. Особенно тревожит рост случаев незаконного строительства в Актау.

Доверившись яркой рекламе в соцсетях, жители вкладывают все свои сбережения в проекты застройщиков, а затем годами обивают пороги инстанций с жалобами. Одни возмущаются низким качеством строительства, другие — тем, что не получили заветные ключи от квартир в обещанные сроки. Очередные обманутые дольщики заявили о невозможности въехать в оплаченное жильё. Ждут уже два года.

«Мы уже второй год ждём, хотим получить свои квартиры и, наконец, переехать. Среди нас есть молодые семьи, девушки и парни, которые до сих пор вынуждены скитаться по съёмным квартирам», - поделилась Мариям Желдибаева.

«Строительные работы не ведутся уже восемь месяцев. Каждый раз, когда мы приходим, нас просто кормят обещаниями и словами, но никаких реальных действий нет», - посетовала Гульнур Тобышкызы.

По словам специалистов, отвечающих за градостроительство, нередко предприниматели, получив разрешение на возведение дома, не спешат оформлять весь пакет необходимых документов, но всё равно начинают стройку. Наличие разрешения в рекламе выдают за полный пакет документов. В итоге это оборачивается серьёзными проблемами и для людей, и для города.

«Наличие документов на строительство ещё не означает, что дом является законным объектом для продажи жилья. Даже при оформленном разрешении продавать квартиры по долевому участию можно только в тех жилых комплексах, которые имеют отдельное, специальное разрешение на привлечение дольщиков», - пояснил начальник отдела Управления архитектурно-строительного контроля Куандык Аманкосулы.

Сегодня более 60% рынка долевого жилья в стране находится в тени. Самые низкие показатели зафиксированы в Шымкенте, Атырау и Астане. А вот Актау лидирует по числу жилых комплексов, возводимых без разрешения акимата. Между тем с 2021 года в Казахстане действует специальный портал, где можно получить официальную информацию о долевом строительстве. Однако знают о нём далеко не все. На сайте размещён список объектов, имеющих разрешение акимата и обеспеченных гарантиями застройщика.

«В этой информационной системе личный кабинет дольщиков, который позволяет гражданам, которые уже участвуют, да, в законном долевом строительстве, наличие своего договора, они могут все это сделать, проверить через информационные системы жилищного портала», - сообщил директор департамента бизнес-процессов и цифрового развития АО «КЖК» Мирас Базикенов.

Эксперты подчёркивают: покупать жильё, ориентируясь лишь на привлекательную рекламу и низкую цену, не проверяя разрешения и гарантии компании, крайне рискованно.