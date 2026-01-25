По грязи через бордюр: проблему у «зебры» подняли жители Актау

Проблему у пешеходного перехода возле Мангистауского энергетического колледжа в 3-Б микрорайоне не могут решить уже почти месяц, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Речь идет о пешеходном переходе, соединяющем 3 и 3‑Б микрорайоны у Мангистауского энергетического колледжа.

Дорожку к «зебре» так и не сделали. Женщинам с колясками приходится буквально «перетаскивать» их, чтобы попасть на переход.

Можно же сделать всё по-человечески, а не возвращаться потом и исправлять ошибки. Каждый раз ходишь - и как будто специально сделано неудобно, - говорят жители.

По словам горожан, с наступлением осадков и оттепели проблема стала еще заметнее.

Сейчас всё тает - грязь, слякоть. Переходишь - однозначно запачкаешь обувь и одежду. Люди идут по грязи, потому что нормального подхода к переходу нет, - жалуются жители.

Горожане отмечают, что есть примеры, где вопрос решен правильно: с удобным спуском, подходом и без преград.

Так выглядит пешеходный переход у политехнического колледжа в 3-Б микрорайоне.

В городском акимате сообщили, что подрядной организации уже указали на ошибку.

Подрядчику сделали замечание. До конца месяца приведут в порядок, - заверили в администрации.

Напомним, в начале года жители обращали внимание на неудобства при пересечении дороги по данной «зебре».