25.01.2026, 09:15

По грязи через бордюр: проблему у «зебры» подняли жители Актау

Общество 0 1 129 Сергей Кораблев

Проблему у пешеходного перехода возле Мангистауского энергетического колледжа в 3-Б микрорайоне не могут решить уже почти месяц, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Речь идет о пешеходном переходе, соединяющем 3 и 3‑Б микрорайоны у Мангистауского энергетического колледжа.

Дорожку к «зебре» так и не сделали. Женщинам с колясками приходится буквально «перетаскивать» их, чтобы попасть на переход.

Можно же сделать всё по-человечески, а не возвращаться потом и исправлять ошибки. Каждый раз ходишь - и как будто специально сделано неудобно, - говорят жители.

По словам горожан, с наступлением осадков и оттепели проблема стала еще заметнее.

Сейчас всё тает - грязь, слякоть. Переходишь - однозначно запачкаешь обувь и одежду. Люди идут по грязи, потому что нормального подхода к переходу нет, - жалуются жители.

Горожане отмечают, что есть примеры, где вопрос решен правильно: с удобным спуском, подходом и без преград.

Так выглядит пешеходный переход у политехнического колледжа в 3-Б микрорайоне.

В городском акимате сообщили, что подрядной организации уже указали на ошибку.

Подрядчику сделали замечание. До конца месяца приведут в порядок, - заверили в администрации.

Напомним, в начале года жители  обращали внимание на неудобства при пересечении дороги по данной «зебре».

Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
И ещё: если вы считаете что на последнем фото идеальный переход (приводите в пример!) то могу вам сказать что он сделан тоже с нарушением! Пешеходный переход НЕ ДОЛЖЕН упираться в магазин!
25.01.2026, 04:38
fox1167
fox1167
"нормального подхода к переходу нет, - жалуются жители."-----Задолбали эти ничего не видящие и ничего не слышащие чиновники! Уже больше месяца пишу об этом! Вот то же самое и на новом пешеходном переходе в р-оне ТЦ Сая (10 мкр) Переход перенесли а подхода к нему нет (если идти со стороны старого перехода!!!!!) Там тропинка шириной всего 60 см! Как по ней идти при всегда людском потоке ?
25.01.2026, 04:32
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь.

