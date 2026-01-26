18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.01.2026, 13:51

Список оказался неполным: пациенты онкоцентра в Актау вновь заявляют о нехватке лекарств

Общество Наталья Вронская

Ситуация с обеспечением больных раком лекарственными препаратами в Мангистауской области получила продолжение. Список отсутствующих и жизневажных медикаментов оказался шире, чем заявлялось в онкодиспансере ранее, передает Lada.kz.

В редакцию обратились родственники ещё одного пациента. По их словам, в семье возникли сложности с получением препарата «Дабрафениб», который применяется при лечении онкологических заболеваний.

Мне сказали, что препарата нет, и когда он появится, «позвонят». В прошлом году проблем с поставками в январе не было, всегда давали без проблем. Очень пугает такая задержка. Уже несколько дней без лекарств, для нас это опасно. А купить самим – вы же понимаете, у них стоимость невероятная. Да и нет их в свободной продаже в принципе, - рассказала жительница региона.

Таким образом, пациенты утверждают, что фактическая картина с обеспечением лекарствами отличается от ранее озвученной официальной информации.

В Мангистауском областном онкологическом диспансере сообщили, что и препарат «Дабрафениб» на сегодняшний день больным не выдается. Однако заверили, что проблема с нехваткой уже практически решена. Лекарства закуплены единым дистрибьютером, поставка ожидается до конца января.

Напомним, ранее пациенты онкодиспансера сообщали о перебоях с получением жизненно важных медикаментов. В региональном управлении здравоохранения сообщили о нехватке двух препаратов, рассказав, что дефицит возник в конце года из-за того, что в регионе были выявлены новые онкобольные – как утверждалось, именно это привело к увеличению объёмов потребления лекарственных средств.

