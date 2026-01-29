В Мангистау закрыто движение на двух участках республиканских трасс

Непогода продолжает вносить коррективы в расписание движения на автодорогах республиканского значения в Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: pixabay.com

Как сообщили в АО «НК «КазАвтоЖОЛ», в 10:00 часов 29 января из-за ухудшения погодных условий в Мангистауской области введены временные ограничения движения автотранспорта на следующих автомобильных дорогах республиканского значения:

Село Бейнеу – село Шетпе, км 338–632 (автодорога «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау»);

Село Шетпе – село Жетыбай, км 632–718 (автодорога «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау»).

В настоящее время для содержания республиканских автодорог задействовано 780 единиц спецтехники.