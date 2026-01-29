18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.01.2026, 11:43

«Заселение без документов»: прокурор Актау обратился к дольщикам

Общество

Долевое строительство на протяжении многих лет остаётся головной болью чиновников. Даже если дом достроен, проблемы возникают на этапе подготовки к вводу в эксплуатацию. Жильцы заселяются раньше времени, что создаёт препятствия для подключения домов к инженерным сетям, передаёт Lada.kz.

Фото предоставлено прокуратурой Мангистау
Фото предоставлено прокуратурой Мангистау

Основными проблемами в Актау остаются долевое строительство и отсутствие подключения незавершённых объектов к электросетям, теплоснабжению и питьевому водоснабжению, сообщил Даулбай Челпеков, прокурор города Актау.

Он обратился к населению с разъяснением нюансов законов в сфере строительства.

«Обращаем внимание: разрешение, выданное на строительство жилых домов, не является разрешением на продажу квартир. Это два разных правовых документа. В соответствии с действующим Законом «О долевом участии в жилищном строительстве», продажа квартир на стадии строительства законна только при наличии соответствующего разрешения Казахстанской жилищной компании либо акимата. В иных случаях продажа квартир запрещена», — сказал Даулбай Челпеков.

Кроме того, на территории города имеются многоквартирные жилые дома, которые уже заселены гражданами, несмотря на то что не введены в эксплуатацию. Наличие жильцов в новостройке препятствует подключению домов к инженерным сетям.

«Согласно закону, заселение граждан в многоквартирный жилой дом допускается только после полного завершения строительства и получения акта ввода в эксплуатацию. Заселение в дом без акта ввода в эксплуатацию является незаконным и влечёт административную либо уголовную ответственность. Прокуратура предупреждает, что будет осуществлять строгий надзор за соблюдением принципа верховенства закона».

Глава городского надзорного органа рекомендовал гражданам перед покупкой квартиры обязательно проверять законность строительства в акимате либо через его официальные информационные источники.

Напомним, в Актау растёт число проблемных новостроек.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь