«Заселение без документов»: прокурор Актау обратился к дольщикам

Долевое строительство на протяжении многих лет остаётся головной болью чиновников. Даже если дом достроен, проблемы возникают на этапе подготовки к вводу в эксплуатацию. Жильцы заселяются раньше времени, что создаёт препятствия для подключения домов к инженерным сетям, передаёт Lada.kz .

Основными проблемами в Актау остаются долевое строительство и отсутствие подключения незавершённых объектов к электросетям, теплоснабжению и питьевому водоснабжению, сообщил Даулбай Челпеков, прокурор города Актау.

Он обратился к населению с разъяснением нюансов законов в сфере строительства.

«Обращаем внимание: разрешение, выданное на строительство жилых домов, не является разрешением на продажу квартир. Это два разных правовых документа. В соответствии с действующим Законом «О долевом участии в жилищном строительстве», продажа квартир на стадии строительства законна только при наличии соответствующего разрешения Казахстанской жилищной компании либо акимата. В иных случаях продажа квартир запрещена», — сказал Даулбай Челпеков.

Кроме того, на территории города имеются многоквартирные жилые дома, которые уже заселены гражданами, несмотря на то что не введены в эксплуатацию. Наличие жильцов в новостройке препятствует подключению домов к инженерным сетям.

«Согласно закону, заселение граждан в многоквартирный жилой дом допускается только после полного завершения строительства и получения акта ввода в эксплуатацию. Заселение в дом без акта ввода в эксплуатацию является незаконным и влечёт административную либо уголовную ответственность. Прокуратура предупреждает, что будет осуществлять строгий надзор за соблюдением принципа верховенства закона».

Глава городского надзорного органа рекомендовал гражданам перед покупкой квартиры обязательно проверять законность строительства в акимате либо через его официальные информационные источники.

Напомним, в Актау растёт число проблемных новостроек.