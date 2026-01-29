Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Мангистау - СМИ

Издание CMN.KZ со ссылкой на источник сообщает, что дело возбудили в отношении обслуживающей компании, передаёт Lada.kz .

Фото с места происшесствия

Как выяснилось, транспортное средство Yutong принадлежало ТОО «CASPIAN TRANS CORPORATION». Техосмотр автобус проходил в середине декабря.

По данным источников CMN.KZ, главная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении обслуживающей компании.

Напомним, 16 января в Бейнеуском районе Мангистауской области в ДТП с автобусом погибли пять человек.

В ДП Мангистауской области начали расследование по части 4 статьи 345 УК РК – «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».