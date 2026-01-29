За последние пять лет в Мангистау товары и услуги подорожали почти вдвое

Статистика показала масштаб удорожания жизни в Казахстане за пять лет - средний рост цен для казахстанцев на товары и услуги за этот период составил 74,7%, передаёт Lada.kz со ссылкой на energyprom.kz .

Фото Lada.kz.

Максимальное удорожание товаров и услуг зафиксировано в Мангистауской области - на 83%. Следом идут столица - 81,2% и Акмолинская область - 81,1%.

За пять лет продовольственные товары подорожали на 79%, непродовольственные - на 70%, платные услуги - на 73,3%. Именно продукты питания стали главным драйвером роста стоимости жизни, демонстрируя долгосрочное давление на базовую потребительскую корзину.

Медицинские услуги для казахстанцев подорожали почти вдвое (на 94,1%), бытовые товары и услуги - более чем на 90%, коммунальные услуги - почти на 80%. Одежда выросла в цене на 65,3%, обувь - на 76,7%, стоматологические услуги - на 75,8%, эксплуатация личного транспорта - на 68,5%, автомобильный пассажирский транспорт - на 38,3%, услуги образовательных центров по школьным предметам - на 42,1%, фастфуд - на 76,8%, фармацевтическая продукция - на 61%.

Отдельного внимания заслуживает отдых. По сравнению с декабрём 2020 года турпоездки в Турцию подорожали более чем в 3 раза, в Дубай - почти в 3 раза, услуги домов отдыха внутри страны - на 66,7%.

Таким образом, очевидно, что за последние годы жизнь в Казахстане заметно подорожала. Рост цен оказался неравномерным по регионам и категориям, при этом услуги дорожали быстрее, чем товары. В целом расходы на повседневные товары и услуги ощутимо увеличились для большинства казахстанцев.

