В Мангистау срочно требуются доноры нескольких групп крови

Жителей региона призывают стать донорами, передает Lada.kz со ссылкой на Мангистауский областной центр крови.

На данный момент особенно необходима кровь I положительной и отрицательной, III положительной и отрицательной, а также II положительной группы.

Донорская кровь ежедневно требуется пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, пациентам во время сложных операций и детям с тяжёлыми заболеваниями, - напоминают медики.

В центре подчёркивают, что каждый донор может спасти не одну жизнь.

Сдать кровь можно в областном центре крови по адресу: 34А микрорайон. Приём доноров ведётся с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 часов.

При себе необходимо иметь оригинал удостоверения личности.

Контакты

Приемная: +7 (7292) 40-32-78.

Мобильный номер телефона для связи:+7 (708) 592-80-64.

Регистратура:+7 (7292) 40-17-50.

Номер телефона доверия: +7 (7292) 40-32-27.

ОБНОВЛЕНО

С редакцией Lada.kz связались сотрудники учреждения, сообщившие о том, что дефицит носил временный характер. На текущий момент запасы пополнены.