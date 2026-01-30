В Мангистау открылось новое здание пожарного поста

В селе Боранкул Бейнеуского района ввели в эксплуатацию новое здание пожарного поста, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

В церемонии открытия приняли участие начальник ДЧС Мангистауской области Мурат Муханов, аким района Рахымжан Шалбаев, представители местных органов власти и жители села.

Пожарный пост в Боранкуле действует с 2020 года. Строительство нового здания началось в прошлом году и завершилось в текущем. Сейчас здесь на постоянной основе работают 13 местных жителей.

По данным департамента по ЧС, объект построен в рамках программы «Ауыл құтқарушылары», направленной на повышение уровня безопасности в сельских населённых пунктах и улучшение реагирования на чрезвычайные ситуации.

После торжественного перерезания ленты участникам мероприятия показали служебные помещения и техническое оснащение нового пожарного поста.

Напомним, ранее в Актау, Жанаозене, Форт-Шевченко, в районных центрах Мунайлинского и Бейнеуского районов, а также в селе Жетыбай ввели в эксплуатацию шесть новых ангаров для пожарной техники. Чуть позже на побережье Актау была открыта спасательная станция.