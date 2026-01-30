В зданиях полиции Актау создают детские уголки с игрушками

Общественный фонд «Мы люди, мы вместе» объявил сбор игрушек и детских книг для создания уютных уголков в зданиях полиции областного центра, передает Lada.kz .

Фото с сайта app.envato.com

Инициатива реализуется совместно с отделом общественной безопасности управления полиции города Актау. Цель акции – сделать пребывание детей в служебных помещениях менее стрессовым и более комфортным.

По словам представителей фонда, любая поддержка может сыграть большую роль.

Каждая игрушка и каждая книга – это немного тепла и заботы для ребёнка, - отмечают организаторы.

Жителей города просят приносить новые или в хорошем состоянии игрушки, детские сказки по адресу: 32 микрорайон, ЖК «Шанырак», дом №12.

Контакты для связи: +7 (702) 821-06-50.