В Мангистау учат работать с особенными детьми в обычных школах

В Мангистауской области запустили пилотный социальный проект по развитию инклюзивного образования. Его главная идея - дать возможность детям с особыми образовательными потребностями учиться в обычных школах наравне со сверстниками и получать качественное образование, передаёт Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

фото ЦОК Мангистауской области

Инициаторами проекта выступили индийское этнокультурное объединение «Сәлем-Намасте» и центр непрерывного образования педагогов ТОО «USTAZ». Обучение проходит при поддержке грантовой программы Европейского союза по правам человека в Западном Казахстане и НПО «ЭкоМаңгистау».

Для учителей общеобразовательных школ Актау, а также педагогов-ассистентов, логопедов и дефектологов проводят специальные тренинги - как онлайн, так и офлайн. На занятиях разбирают реальные ситуации из школьной практики и показывают, как адаптировать учебный процесс под разные потребности детей.

По словам председателя объединения «Сәлем-Намасте» Надежды Вадодария, проект уже меняет отношение педагогов к инклюзивному обучению и помогает им увереннее работать в классах, где учатся дети с разными возможностями.

«Мы готовим рекомендации для управления образования, чтобы этот опыт можно было внедрять и в других школах региона. К сожалению, число детей с особенностями развития растёт. По данным специалистов, в Мангистауской области таких детей уже более семи тысяч. Поэтому создание доступной системы инклюзивного образования становится необходимостью», - отметила она.

Организаторы уверены: инклюзивная школа - это не про исключения, а про равные возможности для всех детей.