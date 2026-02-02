18+
02.02.2026, 14:06

Аким Актау Абилкаир Байпаков: о коммунальных проблемах, дорогах и развитии города

Общество 0 2 316

Корреспондент  Lada.kz побеседовала с акимом Актау Абилкаиром Жанаевичем Байпаковым о работе акимата, коммунальных проблемах, дорогах, застройке и будущем города. Интервью публикуется в формате вопрос–ответ.

 

 

фото пресс-службы актауского городского акимата
фото пресс-службы актауского городского акимата

— Абилкаир Жанаевич, у многих есть ощущение, что аким может решить любой вопрос быстро и единолично. Насколько это соответствует действительности?

— У каждого решения есть установленная процедура, которую мы обязаны соблюдать. Если жители предлагают построить объект или отремонтировать дорогу, сначала разрабатывается проектно-сметная документация, затем она проходит экспертизу. После этого средства должны быть предусмотрены в бюджете, который утверждает маслихат. И только затем объявляется конкурс. Иногда все процедуры соблюдены, но подводит подрядчик. В итоге ожидания жителей не всегда совпадают с качеством исполнения. Поэтому все участники процесса — и госслужащие, и подрядчики — обязаны нести ответственность. Речь идёт о бюджетных средствах, а значит, о деньгах народа.

— Как принимается решение, какие проекты финансировать в первую очередь?

— Это всегда обсуждается. Есть общественные советы, есть маслихат. Каждый проект проходит рассмотрение: действительно ли он первоочередной или есть более важные задачи. Часто со стороны кажется, что на сессиях маслихата все голосуют быстро и единогласно. Но до этого проходят заседания постоянных комиссий, где идут детальные обсуждения, задаются вопросы, бывают споры, иногда проекты даже отклоняют. Я считаю, это нормально — так и работает демократический процесс.

— Вы лично читаете комментарии в соцсетях?

— Не всегда есть возможность, но стараюсь следить за общественным мнением. Кроме того, мы регулярно проводим личные приемы граждан, анализируем публикации в СМИ, обращения в соцсетях.
К критике мы относимся спокойно, но она должна быть обоснованной. К сожалению, иногда люди переходят на личности. Работать на госслужбе в нашем регионе непросто, но требования населения справедливы — главное, чтобы диалог оставался в рамках уважения.

— Какая сфера чаще всего подвергается критике?

— В первую очередь — жилищно-коммунальное хозяйство. Когда я вступил в должность в июне, главной задачей была подготовка к отопительному сезону и реконструкция магистральных тепловых сетей. Это была масштабная работа, впервые за историю города. Период был сложный, возникали перебои и с водой. Но благодаря поддержке коллег и области мы справились, тепло подали вовремя. Сейчас большой проект по реконструкции теплосетей завершен. Если раньше из-за аварий без тепла могли остаться целые микрорайоны, то сейчас такие риски значительно снижены. Бывают локальные отключения, но масштабных уже нет.

— Тем не менее остаются точечные проблемы, например  с давлением воды на верхних этажах. Как их планируют решать?

— На сегодняшний день дефицита питьевой воды в городе нет. Реализуются проекты по модернизации МАЭК и увеличению мощности опреснительного завода «Каспий». В перспективе его производительность планируется довести до 100 тысяч кубометров в сутки. Параллельно ведется работа по обновлению электросетей: уже заменены кабельные линии в ряде участков, работа продолжается. Это необходимо, чтобы избежать перебоев в периоды пиковых нагрузок.

— Какие еще задачи сейчас в приоритете?

— Помимо коммунальной сферы, это дороги. В последние годы стало больше осадков, что негативно сказывается на покрытии. В этом году планируем активно заняться ремонтом как городских дорог, так и внутримикрорайонных проездов. Сейчас готовится проектная документация.

— В городе стало больше парковок и правых съездов. Это часть системной работы?

— Да. Мы расширяли парковочные зоны возле школ, детских садов, поликлиник и ЦОНов по просьбам жителей. Автомобилей стало больше, нагрузка на дороги выросла. Кроме того, в 12 локациях организованы правые повороты, что уже помогло снизить заторы. Эту работу будем продолжать совместно с дорожной полицией и профильными службами.

— Как формируется городской бюджет? Есть ли у акимата пространство для маневра?

— Есть обязательные статьи расходов, а есть бюджет развития. Мы смотрим, какие задачи для города первоочередные, и стараемся направлять средства туда. Но средств на всё сразу не хватает, поэтому часть проектов становится переходящими на следующий год. Есть и такие проекты, которые уже прошли экспертизу, но из-за задержек с финансированием срок ее действия истек — тогда процедуру приходится проходить заново.

— Помогает ли бизнес в развитии города?

— Да, есть социально ответственные предприниматели и крупные компании, которые поддерживают город. Рассматриваются проекты по реконструкции набережной и парка «Акбота» при поддержке недропользователей. Также планируется создание экопарка в районе Солдатского пляжа — современного общественного пространства для отдыха.

— Часто ли вам звонят знакомые с просьбами «помочь по знакомству»?

— Бывают обращения по жизненным ситуациям — лечение, сложные случаи. В таких вопросах мы стараемся помочь в рамках закона и возможностей. Но лоббирование коммерческих интересов недопустимо. Все решения принимаются строго по процедурам.

— В Актау остается проблема незаконного долевого строительства. Какова позиция акимата?

— В первую очередь мы думаем о людях — дольщиках. Если есть возможность узаконить объект и подтвердить его безопасность, мы стараемся помочь. Но нужно понимать, что договоры люди заключали со строительными компаниями, а не с акиматом.
При этом перекрытие дорог — неправильный способ решения проблем. В городе большая транспортная нагрузка, и такие действия создают угрозу для других жителей.

— Вы часто встречаетесь с жителями во дворах. Это личная инициатива?

— По регламенту акимы отчитываются перед населением, но формат встреч во дворах мы выбрали специально, чтобы людям было удобнее задать вопросы и обсудить проблемы на месте, поскольку приглашать людей в актовые залы считаю неправильным. Многим неудобно добираться.

— Жители заметили, что в городе стали высаживать уже подросшие, крупные деревья. Это новая стратегия озеленения Актау?

— Да. С прошлого  года мы начали высаживать крупномерные деревья, которые лучше приживаются и быстрее создают зеленую среду. Такое решение было принято на примере кейса коллег из южной столицы. Да, саженцы взрослых деревьев дороже, однако эффект от них виден практически сразу, а выживаемость гораздо выше. Мы закупаем деревья в специальных питомниках, подбираем, естественно под наш климат. Из новшеств по благоустройству также могу обозначить скамейки с навесами. Многие просили, некоторые требовали. И вот, наверное заметили жители, сейчас устанавливаем скамейки с навесами в общественных местах . Это особенно важно в нашем жарком климате. Работа будет продолжена.

— Назовите, пожалуйста, три главных плюса Актау?

— Это молодой, перспективный город с большим туристическим потенциалом и уникальным расположением на берегу Каспийского моря.

— А минусы?

— Скорее, общая проблема — недостаточно бережное отношение к городской среде. Всё, что создается, делается для жителей, и важно это ценить. Есть прекрасные слова великого мыслителя Аль-Фараби: образование, полученное без воспитания, — самый страшный враг для общества. И ведь действительно, бывает, что люди образованные, начитанные, но при этом занимаются вандализмом. Или ведут себя грубо на дорогах, проявляют неуважение к окружающим. Если мы хотим построить гуманное, здоровое общество, каждый человек должен быть требовательным прежде всего к себе. Не нарушать личные границы, уважать других. Об этом говорил и Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, приводя в пример Японию. Там высокий уровень образования, но ещё выше — культура поведения и воспитание. Даже когда мы пишем комментарии в соцсетях, выражаем своё мнение, нужно помнить: нельзя переходить грань. Это касается не только интернета — в обычном общении тоже важно соблюдать элементарные правила уважения.

— Представьте ситуацию: вам абсолютно законно дают безлимитную карту и говорят — потратьте эти деньги на мечту для Актау. Что бы вы сделали? Вообще без ограничений по сумме.
— Конечно, в первую очередь мы бы решили базовые городские задачи: сделали качественное освещение, хорошие дороги, модернизировали инфраструктуру. Это то, с чем люди сталкиваются каждый день.

— А если говорить о каком-то проекте мечты, который обычный бюджет точно не потянет? Что-то уровня большого туристического объекта, чтобы сюда ехали со всего мира?— С удовольствием! Я бы поддержал создание крупных туристических и культурных объектов, современных общественных пространств. Всё, что делает город удобным и интересным для жизни и отдыха — и для самих горожан, и для гостей. Такие проекты дают развитие бизнесу, создают рабочие места и в целом поднимают экономику города.

— И последний вопрос, со звёздочкой. Мы проводили опрос на тему «Как вы видите идеальное государство?». Ожидали услышать про высокие зарплаты, пенсии, честные суды. Но 8 из 10 человек ответили: «Хотим видеть вокруг добрых, счастливых и культурных людей». Как, на ваш взгляд, к этому можно прийти?

— Я думаю, не случайно мы сегодня встречаемся именно в городской библиотеке. В прошлом году здесь сделали ремонт, и это пространство стало по-настоящему современным. Я к чему веду — нужно больше читать, больше развиваться. Да, есть люди, которые много зарабатывают, много работают. Но если вспомнить слова Аль-Фараби о воспитании, становится понятно: без внутренней культуры этого недостаточно. Мы все хотим, чтобы рядом были добрые и порядочные люди. Есть хорошая фраза: «Не воспитывай детей — воспитывай себя, потому что дети всё равно будут похожи на тебя». Как ты разговариваешь, как относишься к семье, к окружающим, как ведёшь себя в обществе — всё это они впитывают. Поэтому ответственность лежит на нас, взрослых. Миссия человека на земле — не только занимать высокие посты или зарабатывать большие деньги. Самое главное — оставить после себя достойное, сильное поколение. Государство многое делает: строятся школы, социальные объекты, развиваются города, экономика. Но всё это — ради будущего. И мы все ответственны за то, каким это будущее будет. Я уверен, что у Казахстана большое будущее. А Актау — самый молодой и перспективный город страны, единственный на берегу Каспийского моря. В прошлом году он был признан столицей тюркского мира. У нас установлен мировой рекорд, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса, по национальной одежде. Наш край действительно уникален. В своё время Актау был удостоен премии Патрика Аберкромби — её получают города, которые в сложных климатических условиях смогли создать комфортную среду для жизни. У наших предков это получилось. Значит, и у нас должно получиться — сделать город ещё лучше и передать будущим поколениям лучший город на земле.

Беседовала Ирина Логвинова

Комментарии

4 комментарий(ев)
Космос
Космос
...с японцами сравнение всегда забавно звучит!))) Даже смешно, если учесть, что нам хорошо, то японцу харакири ;) Да, кстати, Актау не присуждали премию Патрика... то был Шевченко
02.02.2026, 17:09
Космос
Космос
Про ответственность госслужащих и подрядчиков можно подробней, примеры, статистика? С японцами когда нас сравнивают
02.02.2026, 17:03
fox1167
fox1167
"все участники процесса — и госслужащие, и подрядчики — обязаны нести ответственность. Речь идёт о бюджетных средствах, а значит, о деньгах народа."-----Обязаны? Ой да ладно! На протяжении многих лет КЖСА после своих работ не восстанавливает ни дороги ни бордюры! Везде после них разруха! Присыпят песочком и сверху гравием и всё без утрамбовки Через месяц там ямы и провалы! Кто несёт ответственность? Где наказания?
02.02.2026, 13:12
cas377cas
cas377cas
Браво!!!Ни слова лести!!!
02.02.2026, 09:24
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

