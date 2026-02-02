Осторожно, фейк! Жителям Мангистау приходят ложные уведомления от налоговой

Департамент государственных доходов по Мангистауской области предупреждает жителей региона о новой волне мошенничества. В последнее время гражданам массово поступают сообщения якобы от налоговых органов о переходе на другой налоговый режим, «срочных уведомлениях», штрафах и с просьбами перейти по ссылке, передаёт Lada.kz.
В ведомстве подчёркивают: такие рассылки - дело рук мошенников. Их цель - запугать людей, запутать и выманить персональные данные или деньги.
Специалисты призывают запомнить три простых правила, которые помогут не попасться на уловки злоумышленников:
Официальные уведомления приходят только через проверенные каналы.
Это Личный кабинет налогоплательщика, официальные электронные сервисы, push-уведомления, а также контакт-центр 1414.
Никаких кодов из СМС.
Если кто-либо просит сообщить «код для подтверждения» или пароль — это мошенники. Сотрудники органов государственных доходов никогда не запрашивают такие данные.
Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений.
Если пришло письмо или сообщение от «налоговой» с кнопками «оплатить» или «проверить» - его следует удалить.
В случае получения подобных рассылок гражданам рекомендуют:
не переходить по сомнительным ссылкам;
не отвечать незнакомым отправителям;
не передавать личные и финансовые данные;
проверять информацию только через официальные источники.
Отдельно в департаменте разъяснили ситуацию с переходом на специальный налоговый режим по упрощённой декларации. Подача уведомления на СНР по упрощённой декларации действительно доступна с 1 января 2026 года, однако сделать это можно только официальными способами:
через Кабинет налогоплательщика с использованием ЭЦП;
в приложении e-Salyq Business;
через банковские приложения (Kaspi, Halyk, БЦК);
лично на бумажном носителе в Управлении государственных доходов.
Никаких кодов, «предварительных записей» или дополнительных подтверждений через сторонние ссылки налоговые органы не требуют.
Жителей Мангистау призывают сохранять бдительность. Мошенники играют на страхе и спешке, поэтому важно перепроверять информацию и доверять только официальным источникам.
