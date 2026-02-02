Осторожно, фейк! Жителям Мангистау приходят ложные уведомления от налоговой

Департамент государственных доходов по Мангистауской области предупреждает жителей региона о новой волне мошенничества. В последнее время гражданам массово поступают сообщения якобы от налоговых органов о переходе на другой налоговый режим, «срочных уведомлениях», штрафах и с просьбами перейти по ссылке, передаёт Lada.kz.

фото с сайта yandex.kz/maps/ru

В ведомстве подчёркивают: такие рассылки - дело рук мошенников. Их цель - запугать людей, запутать и выманить персональные данные или деньги.

Специалисты призывают запомнить три простых правила, которые помогут не попасться на уловки злоумышленников:

Официальные уведомления приходят только через проверенные каналы.

Это Личный кабинет налогоплательщика, официальные электронные сервисы, push-уведомления, а также контакт-центр 1414. Никаких кодов из СМС.

Если кто-либо просит сообщить «код для подтверждения» или пароль — это мошенники. Сотрудники органов государственных доходов никогда не запрашивают такие данные. Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений.

Если пришло письмо или сообщение от «налоговой» с кнопками «оплатить» или «проверить» - его следует удалить.

В случае получения подобных рассылок гражданам рекомендуют:

не переходить по сомнительным ссылкам;

не отвечать незнакомым отправителям;

не передавать личные и финансовые данные;

проверять информацию только через официальные источники.

Отдельно в департаменте разъяснили ситуацию с переходом на специальный налоговый режим по упрощённой декларации. Подача уведомления на СНР по упрощённой декларации действительно доступна с 1 января 2026 года, однако сделать это можно только официальными способами:

через Кабинет налогоплательщика с использованием ЭЦП;

в приложении e-Salyq Business;

через банковские приложения (Kaspi, Halyk, БЦК);

лично на бумажном носителе в Управлении государственных доходов.

Никаких кодов, «предварительных записей» или дополнительных подтверждений через сторонние ссылки налоговые органы не требуют.

Жителей Мангистау призывают сохранять бдительность. Мошенники играют на страхе и спешке, поэтому важно перепроверять информацию и доверять только официальным источникам.

Напомним, ранее сообщалось, что простая запись к врачу может обернуться потерей личный данных.