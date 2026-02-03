Сирена против спешки: почему водители Актау игнорируют экстренные службы

На улицах Актау сотрудники ДЧС провели профилактическую акцию «Жол бер» в рамках проекта «Адал азамат». Спасатели вместе с популярным блогером Усеном Абзалом напомнили водителям и пешеходам о правилах безопасного дорожного движения, передаёт Lada.kz.

Стоп-кадр видео. Коллаж сделан при помощи ИИ

Блогер эмоционально поддержал инициативу, отметив, что участие в подобных мероприятиях - это вклад в сохранение человеческих жизней.

«Уступать дорогу спецтранспорту - это не просто правило, а забота о жизни других. Так важно видеть, как каждый водитель реагирует правильно. Маленькое внимание может спасти чью-то жизнь», - подчеркнул он.

За дорожной обстановкой с воздуха наблюдал дрон, а пожарная машина на оживлённых перекрёстках наглядно демонстрировала, почему своевременный проезд экстренных служб жизненно важен.

Акция проходит в рамках проекта «Адал азамат», направленного на формирование ответственности, культуры безопасного поведения и активной гражданской позиции.

В ДЧС обратились ко всем участникам дорожного движения с призывом быть внимательными и всегда уступать дорогу спецтранспорту.

От автора: наблюдение за ходом акции показало неоднозначную картину - примерно в половине случаев водители действительно оперативно уступали дорогу, в остальных приходилось напоминать. Чаще всего срабатывал «эффект примера»: стоило одному автомобилю начать манёвр, как остальные подключались. И здесь важна личная ответственность каждого. Даже если спецтехника ещё далеко и кажется, что именно ваша уступка «ничего не решает», всё равно освободите путь. Возможно, именно это действие станет сигналом для других водителей рядом и запустит ту самую цепную реакцию взаимного уважения, от которой в итоге может зависеть чья-то жизнь.

Напомним, в аварии с участием пожарной машины погибли два человека, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.