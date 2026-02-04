Герои без званий: как в Актау волонтеры возвращают пропавших людей к их семьям

В новом видеосюжете корреспондент Lada.kz рассказывает о волонтерском проекте Lider.kz, а именно о людях разных возрастов и профессий, которых объединяет желание помочь и сделать все возможное, чтобы пропавший человек нашелся и вернулся домой.

Фото предоставлено организацией

Волонтерское движение Lider.kz – это не просто про поиск пропавших людей. Это круглосуточная работа, требующая огромной самоотдачи, ответственности и внутренней силы. Добровольцы откликаются на обращения семей изчезнувших, координируют поисковые группы, выезжают на местность, распространяют ориентировки, взаимодействуют с экстренными службами и поддерживают близких пропавших в самые тяжелые моменты.

Поговорив с координатором и участнками проекта, корреспондент Lada.kz узнал, как организуются поиски, с какими трудностями сталкиваются волонтеры, и как подготовиться к этой непростой работе эмоционально.

