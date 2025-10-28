Профессиональное волшебство: как в Актау превращают морскую волну в питьевую воду

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области каждая капля влаги - на вес золота. Здесь нет рек и пресных озёр, и всё, что течёт из кранов актаусцев, — результат сложнейшей технологической цепочки, от морской волны до прозрачного стакана питьевой воды. Корреспонденты Lada.kz побывали на предприятии «МАЭК» и проследили весь путь воды.

«Мы трясёмся над каждой каплей»

Начальник лаборатории по химико-бактериологическому контролю производства ЗПДиПТВС (Завод производства дистиллята и промышленного тепловодоснабжения) ТОО «МАЭК» Галина Мануилиди знает цену каждой капле. Её семья связана с предприятием с советских времён.

«В детстве у нас дома за открытый кран могли и поругать, — вспоминает Галина Мануилиди. — Если бы вы только видели, сколько человек круглосуточно работают, чтобы обеспечить качество воды, и как мы трясёмся над каждой каплей. Так было всегда».

Сотрудники «МАЭК» относятся к воде с особым трепетом. Они не только следят за её качеством, но и знают историю её создания.

«Сейчас бы их назвали волонтерами, но тогда это были солдаты стройбата. Вряд ли кто-то спрашивал у них мнение по поводу согласия или несогласия на участие в испытаниях, — рассказывает Галина Мануилиди. — У них брали анализы крови и мочи, потом заставляли бежать кросс под жарким солнцем, снова брали анализы, снова поили водой. Так, в результате многолетних исследований, был определён оптимальный состав нашей воды — тот, что идеально подходит для жителей жаркого и безводного региона».

От моря до кранов

Путь воды начинается на ТЭЦ-2, где расположен водозаборный канал длиной четыре километра. Именно отсюда морская вода поступает на установку опреснения.

Главный инженер ЗПДиПТВС ТОО «МАЭК» Владимир Бархоянц пояснил, как проходит процесс:

«В вертикальных установках вода нагревается до ста и более градусов, а в более современных, горизонтальных, до семидесяти. Это полностью исключает бактериальное загрязнение, ведь всё, что попадает в систему, нейтрализуется. Получаем дистиллят, который после охлаждается по трубам направляется в цех приготовления питьевой воды».

После дистилляции вода проходит фильтрацию, минерализацию и хлорирование.

«К нам поступает дистиллированная вода, — рассказывает директор ЗПДиПТВС ТОО «МАЭК» Денис Саморуков. — Мы добавляем минерализованную воду для повышения солесодержания, затем фильтруем через карбонатный песок и березовый активированный уголь, хлорируем, добавляем фтор, углекислоту и соду. На выходе получаем чистую питьевую воду, соответствующую всем требованиям и нормативам».

600 проб в сутки и миллионы литров воды

Контроль качества здесь ведётся круглосуточно — до 600 проб воды ежедневно. Половина из них касается именно питьевой - на разных стадиях её приготовления.

В жаркое время предприятие производит до 50 тысяч кубометров воды в сутки, в холодное - меньше. Чтобы снизить дефицит, в Актау строят новую установку обратного осмоса. Её запуск планируется до конца следующего года. Производительность — плюс 24 тысячи кубометров воды в сутки.

«Я сама пью воду из-под крана, — уверяет Галина Мануилиди. — Наша вода соответствует не только санитарным требованиям Казахстана, но и стандартам Всемирной организации здравоохранения. Более того, наши нормы даже строже».

Попытки добыть пресную воду из-под земли успеха не приносят. Каждый источник солёный.

«Сейчас многие бурят скважины, думают, что нашли “чистую воду”, — говорит Галина Мануилиди. — Приносят на анализ, а она техническая. Люди видят прозрачность и верят, что можно пить. Но в нашем регионе нет пресной воды. Не стоит крутить эти “дырки”».

Путь воды от морских глубин до кранов наших домов — это не просто технологический процесс. Это результат труда сотен специалистов, научных расчётов и человеческой ответственности. В Актау вода — это не только источник жизни, но и часть истории города, выросшего у моря, где нет ни рек, ни озёр, ни других источников для питья.