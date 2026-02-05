В Мангистау закрыли еще одну трассу

Из-за неблагоприятных погодных условий движение на трассе в Мангистауской области временно ограничено для автотранспорта.Об этом сообщает АО «НК «КазАвтоЖол», передает Lada.kz .

Фото из архива

По данным АО «НК «КазАвтоЖол», 4 февраля, в 17:15 часов, в связи с ухудшением погоды вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, км. 338-638 (участок с. Бейнеу – с. Шетпе).

Ориентировочное время открытия дороги – 5 февраля, в 12:00 часов, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о закрытии трассы Таучик – Шетпе.