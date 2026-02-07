Загрязнение воздуха выявили после пожара на полигоне в Жанаозене

По информации департамента экологии, после возгорания на полигоне твердых бытовых отходов в городе Жанаозен специалисты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, сообщает Lada.kz .

Фото предоставлено в департаменте экологии

Экологи на основании письма, поступившего из городского отдела по ЧС, провели отбор проб атмосферного воздуха на территории полигона твердых бытовых отходов МКК «Таза-Жанаозен».

Проверка была организована в связи с возгоранием на полигоне.

По результатам лабораторных исследований в отобранных пробах зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по углероду (саже) и оксиду углерода.

Информация о принятых мерах и дальнейших действиях будет предоставлена дополнительно.

Напомним, ранее экологи провели замеры воздуха в нескольких локациях Актау и прилегающих населенных пунктах и выявили превышение предельно-допустимой концентрации оксида углерода.