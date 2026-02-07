«Пешеходам закрыли дорогу»: демонтировать ограждение просят жители Актау

Жители Актау возмущены установленными пешеходными ограждениями на дороге между 11А и 26 микрорайонами – на участке от торгового центра «Заман» в сторону городской поликлиники №2. Ближайший же официальный переход находится аж в 800 метрах. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz .

Фото автора

По словам местных жителей, упомянутый маршрут – один из наиболее удобных для передвижения в сторону университета имени Ш. Есенова и поликлиники. Однако после установки металлических конструкций людям приходится делать большой крюк, чтобы перейти дорогу.

Данный маршрут является важным и удобным для жителей. Всю жизнь мы переходили дорогу безопасно – смотрели по сторонам. Теперь нам нужно полностью обходить эти металлические препятствия. Делается как будто не для народа, а против народа, - говорят жители.

Стоит отметить, что ближайший обустроенный пешеходный переход находится примерно в 800 метрах, напротив Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Корреспондент направил запрос в Актауский городской акимат. В ответ специалисты администрации, а также представители правоохранительных органов сообщили, что этот участок дороги считается опасным для пешеходов. По этой причине и было принято решение об установке ограждения.

Существующее пешеходное ограждение установлено с целью предотвращения несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть и снижения рисков ДТП. С учетом отсутствия обустроенных подходов и наличия продольного уклона проезжей части демонтаж ограждения не рассматривается, - сообщили в городской администрации.

