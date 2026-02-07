18+
07.02.2026, 09:50

«Пешеходам закрыли дорогу»: демонтировать ограждение просят жители Актау

Общество 0 2 214 Сергей Кораблев

Жители Актау возмущены установленными пешеходными ограждениями на дороге между 11А и 26 микрорайонами – на участке от торгового центра «Заман» в сторону городской поликлиники №2. Ближайший же официальный переход находится аж в 800 метрах. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

По словам местных жителей, упомянутый маршрут – один из наиболее удобных для передвижения в сторону университета имени Ш. Есенова и поликлиники. Однако после установки металлических конструкций людям приходится делать большой крюк, чтобы перейти дорогу.

Данный маршрут является важным и удобным для жителей. Всю жизнь мы переходили дорогу безопасно – смотрели по сторонам. Теперь нам нужно полностью обходить эти металлические препятствия. Делается как будто не для народа, а против народа, - говорят жители.

Стоит отметить, что ближайший обустроенный пешеходный переход находится примерно в 800 метрах, напротив Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Корреспондент направил запрос в Актауский городской акимат. В ответ специалисты администрации, а также представители правоохранительных органов сообщили, что этот участок дороги считается опасным для пешеходов. По этой причине и было принято решение об установке ограждения.

Существующее пешеходное ограждение установлено с целью предотвращения несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть и снижения рисков ДТП. С учетом отсутствия обустроенных подходов и наличия продольного уклона проезжей части демонтаж ограждения не рассматривается, - сообщили в городской администрации.

Напомним, ранее горожане были возмущены изменениями в организации пешеходного движения между памятником Кашагану и 11 микрорайоном.

3
22
2
Комментарии

5 комментарий(ев)
velldr
velldr
Редация может запроситьстатистику у полиции по инцидентам в этом месте. Наверняка там есть на что посмотреть.
07.02.2026, 09:45
velldr
velldr
На моей памяти там сбивали людей. В этом месте дорога поднимается на холм. Водитель не видит что там за холмом и бегущий пешеход становится видим в последний моментмомент
07.02.2026, 09:43
Pluto 9701
Pluto 9701
Привыкайте господа пешеходы переходить дорогу по светофору, а не как кому заблагорассудится думая что они главные на дороге.
07.02.2026, 08:44
fox1167
fox1167
"В 11 мкр пешеходный переход перенесли а нормального подхода к нему нет! "----Это в р-оне ТЦ Сая! "Лада" может вы поможете посодействовать?
07.02.2026, 07:27
fox1167
fox1167
"Делается как будто не для народа, а против народа, - говорят жители."----Согласен! В 11 мкр пешеходный переход перенесли а нормального подхода к нему нет! Особенно если идти со стороны старого перехода! Там тропинка шириной всего 60 см! Уже подавал и жалобу и заявку-----реакция нуль!
07.02.2026, 07:23
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

