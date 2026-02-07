18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
07.02.2026, 14:09

Из-за падения добычи нефти в Мангистау намерены осваивать прибрежную зону

Общество 0 4 831 Сергей Кораблев

Руководство АО «Каражанбасмунай» провело выездное совещание на месторождении, где обсудили сложную экономическую ситуацию, снижение объемов добычи нефти и меры по стабилизации производственных показателей, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Как сообщили в нефтедобывающей компании, генеральный директор Нурпейис Сәрсенбай представил обзор ключевых показателей за 2025 год и проинформировал о финансово-экономическом состоянии предприятия.

Также были озвучены объемы социальных выплат и льгот, а также факторы, негативно влияющие на бюджет компании.

Кроме того, состоялись встречи с трудовым коллективом.

Нурпейис Сәрсенбай отметил, что компания находится в непростой экономической ситуации, однако в настоящее время предпринимаются конкретные шаги по ее стабилизации. По его словам, для сдерживания снижения объемов добычи нефти важно в кратчайшие сроки приступить к освоению прибрежной зоны месторождения.

В этой связи совет директоров компании одобрил ряд предложений руководства, включая расширение зоны добычи за счет применения технологии попеременной закачки воды и пара в пласт.

В завершение генеральный директор поручил нефтяникам строго соблюдать требования промышленной безопасности и ответственно подходить к выполнению производственных задач, подчеркнув, что общая цель - повышение производственных показателей и эффективное освоение месторождения.

Напомним, ранее было объявлено о возобновлении добычи нефти на месторождении Тенгиз.

7
45
1
Комментарии

3 комментарий(ев)
kot_85
kot_85
Уничтожим всё и вся. И наплевать на окружающее. Главное БАБОСЫЫЫЫЫ. На кол бы таких предложенцев. Пока до конца не изуродуют все во круг не остановятся.
07.02.2026, 19:15
Банкир
Банкир
А им главное - прибыль. На Каспий - наср.ть
07.02.2026, 10:51
Космос
Космос
Как-то не вяжутся подобные планы с требованием нашего Президента о защите Каспия... Нет?
07.02.2026, 09:48
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

