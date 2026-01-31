На Тенгизе возобновили добычу нефти: скважины вышли на рабочий режим

Министерство энергетики Казахстана официально объявило о начале возобновления добычи нефти на месторождении Тенгиз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По данным оперативного штаба, первые шаги по восстановлению работы были сделаны сегодня в 03:35 часов, когда успешно открыли первую скважину — ГЗУ-52.
Технологические установки объекта PBF были запущены и функционируют в штатном режиме.
На текущий момент в эксплуатацию введены 5 скважин, при этом подготовка к запуску следующей установки — ГЗУ-53 — уже ведется техническими службами «Тенгизшевройл».
Процесс наращивания добычи будет проходить поэтапно, с учётом стабилизации системы и обеспечения полной промышленной безопасности.
Ранее, 26 января, был успешно запущен Завод второго поколения (ЗВП), который получает сырьё с уже функционирующего Королевского месторождения. Этот шаг обеспечивает дополнительный ресурс для восстановления полной производственной мощности Тенгиза.
Министерство энергетики РК и АО НК «КазМунайГаз» оказывают всестороннюю поддержку оператору проекта для ускорения выхода на плановые мощности.
Для координации восстановительных работ на месте работает вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев.
Ситуация находится под постоянным контролем ведомства.
Приоритетом остаются строгие нормы промышленной безопасности, чтобы минимизировать любые риски для персонала и оборудования.
Добыча нефти будет постепенно наращиваться, по мере стабилизации технологических процессов.
Основная цель — полное восстановление проектной мощности Тенгизского месторождения в кратчайшие сроки.
Внедрение современных технологий на ЗВП и контроль на всех этапах обеспечивают устойчивое функционирование комплекса.
Возобновление работы Тенгиза — важный шаг для энергетической отрасли Казахстана, который позволяет не только сохранить стабильные объёмы производства, но и поддерживать репутацию страны как надежного экспортера нефти.
Комментарии0 комментарий(ев)