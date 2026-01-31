18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.01.2026, 12:45

На Тенгизе возобновили добычу нефти: скважины вышли на рабочий режим

Новости Казахстана

Министерство энергетики Казахстана официально объявило о начале возобновления добычи нефти на месторождении Тенгиз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

© Photo : Пресс-служба ТОО "СП "Тенгизшевройл"
© Photo : Пресс-служба ТОО "СП "Тенгизшевройл"

Старт производственных операций

По данным оперативного штаба, первые шаги по восстановлению работы были сделаны сегодня в 03:35 часов, когда успешно открыли первую скважину — ГЗУ-52.

  • Технологические установки объекта PBF были запущены и функционируют в штатном режиме.

  • На текущий момент в эксплуатацию введены 5 скважин, при этом подготовка к запуску следующей установки — ГЗУ-53 — уже ведется техническими службами «Тенгизшевройл».

Процесс наращивания добычи будет проходить поэтапно, с учётом стабилизации системы и обеспечения полной промышленной безопасности.

Запуск Завода второго поколения

Ранее, 26 января, был успешно запущен Завод второго поколения (ЗВП), который получает сырьё с уже функционирующего Королевского месторождения. Этот шаг обеспечивает дополнительный ресурс для восстановления полной производственной мощности Тенгиза.

Поддержка со стороны государства

Министерство энергетики РК и АО НК «КазМунайГаз» оказывают всестороннюю поддержку оператору проекта для ускорения выхода на плановые мощности.

  • Для координации восстановительных работ на месте работает вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев.

  • Ситуация находится под постоянным контролем ведомства.

  • Приоритетом остаются строгие нормы промышленной безопасности, чтобы минимизировать любые риски для персонала и оборудования.

Перспективы и планы

  • Добыча нефти будет постепенно наращиваться, по мере стабилизации технологических процессов.

  • Основная цель — полное восстановление проектной мощности Тенгизского месторождения в кратчайшие сроки.

  • Внедрение современных технологий на ЗВП и контроль на всех этапах обеспечивают устойчивое функционирование комплекса.

Возобновление работы Тенгиза — важный шаг для энергетической отрасли Казахстана, который позволяет не только сохранить стабильные объёмы производства, но и поддерживать репутацию страны как надежного экспортера нефти.

