Глава управления полиции выйдет на связь с жителями Актау

Начальник управления полиции Актау Айдар Касанов проведет прямой эфир в Instagram и ответит на вопросы жителей, сообщает Lada.kz .

Айдар Касанов. Фото управления полиции Актау

По информации управления полиции, сегодня, 7 февраля, в 15:00 часов глава ведомства, полковник полиции Айдар Касанов выйдет в прямой эфир на официальной странице в социальной сети Instagram.

В ходе трансляции он расскажет о результатах работы за январь и в режиме онлайн ответит на вопросы жителей города.

Горожан приглашают принять участие в прямом эфире, задать интересующие вопросы, а также внести свои предложения и замечания по работе полиции.

Напомним, ранее начальник департамента полиции Мангистауской области генерал-майор полиции Сагындык Аяганов обратился к жителям региона.