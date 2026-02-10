В здравоохранении Мангистау сделали заявление по факту хищений на 600 млн тенге

Продолжается разбирательство по фактам возможных нарушений и хищений в сфере здравоохранения. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Фото: pixabay.com

В региональном управлении здравоохранения прокомментировали ранее появившуюся информацию о выявленных нарушениях и возможных хищениях бюджетных средств в медицинских организациях области.

В настоящее время Фонд социального медицинского страхования проводит уточнение объёмов выявленных нарушений с учётом возражений и дополнительных материалов, представленных медицинскими организациями.

Относительно сведений о возможных хищениях бюджетных средств на сумму свыше 600 миллионов тенге в управлении пояснили, что по данным фактам начаты досудебные расследования, которые находятся в производстве специальных прокуроров.

В ведомстве подчеркнули, что окончательная правовая оценка и выводы по указанным обстоятельствам будут сделаны исключительно по итогам досудебного расследования и на основании вступивших в законную силу судебных решений.

Уже приняты меры по усилению профилактики нарушений. В частности, проведена разъяснительная работа с руководителями медицинских организаций, а также рассматривается внедрение дополнительных информационных решений, направленных на предупреждение подобных ситуаций в дальнейшем, - ответили в управлении здравоохранения.

Напомним, в медицинских организациях региона выявлены факты фиктивных услуг, оплат за несуществующие поставки и незаконного вывода бюджетных средств. По данным областной прокуратуры, сумма хищений превышает 600 млн тенге.