11.02.2026, 09:14

Неравнодушные спасают Джессику: у больной кошки из Актау появился шанс на жизнь

Общество 0 1 105 Сергей Кораблев

После публикации истории о тяжелом состоянии кошки Джессики поступили новые вести от Алексея – человека, который занимается ее лечением и координирует помощь. По его словам, благодаря отклику неравнодушных людей у животного появился реальный шанс на восстановление, сообщает Lada.kz.

Фото предоставил Алексей Дандикулов
Фото предоставил Алексей Дандикулов

Хозяин Джессики от всего сердца благодарит всех, кто поддерживает кошку в этот непростой период.

Те, кто помог финансово, писал слова поддержки, переживает и верит вместе с нами – благодаря вам у Джессики есть лечение, забота и надежда, - сказал Алексей.

Он отдельно поблагодарил людей, которые помогают анонимно, и отметил, что поддержка ощущается даже без личных сообщений.

На данный момент состояние животного остается стабильным: шаткость сохраняется, но не усиливается, появился аппетит, выделения из носа стали значительно меньше, зрение стало более ясным, взгляд – осознаннее, температура тела стабильная.

Мы не останавливаемся и продолжаем бороться за ее здоровье, - отметил Алексей.

Как рассказал молодой человек, на сегодняшний день общая сумма поступившей помощи составила 80 790 тенге, остаток средств – 22 345 тенге.

При этом, по его словам, значительная часть расходов не вошла в отчет. Это ежедневные поездки на такси в ветклинику – от 1 500 до 1 800 тенге почти каждый день, отдельно на такси для Джессики ушло около 13 000 тенге. Также остается долг за лечение 45 000 тенге, который Алексей планирует закрыть из своих средств.

Если сложить все – лечение, лекарства, питание, такси – сумма выходит немаленькая. Но главное, чтобы Джессика жила, - заявил он.

Алексей подчеркнул, что борьба за жизнь животного продолжается и сейчас для нее по-прежнему важна любая поддержка.

Напомним, ранее молодая пара, приютившая за несколько лет более десяти кошек, рассказала, что у пятимесячной Джессики возникла проблема. У животного ранее заподозрили коронавирусную инфекцию, а позже подтвердили вирусный ринотрахеит с тяжелым осложнением на нервную систему.

27
0
0
