18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.58
584.77
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.02.2026, 19:46

Холодная вода в Актау стала самой дорогой в Казахстане

Общество 0 1 548 Сергей Кораблев

Инфляция в стране в январе этого года составила 12,2%, при этом в Мангистауской области – 12,1%. На фоне общего роста цен именно холодная вода в Актау оказалась самой дорогой среди городов страны, передает Lada.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По данным Бюро национальной статистики, инфляция в Казахстане в январе 2026 года составила 12,2% (в декабре 2025 года – 12,3%). За месяц рост цен достиг 1% (в предыдущем месяце – 0,9%). В Мангистауской области годовая инфляция сложилась на уровне 12,1%.

В коммунальной сфере за год в стране зафиксированы следующие изменения цен: содержание жилья повысилось на +8,6%, холодная вода упала в стоимости на 12,9%, горячая вода, наоборот, подорожала 3,1%, вывоз мусора подскочил в цене на 9,0%, водоотведение – на18,7%, электроэнергия – на 6,9%, газ – на 16,2% и центральное отопление – на 3,9%.

Несмотря на общее снижение стоимости холодной воды по стране, именно в Актау этот вид услуги остается самым дорогим.

В среднем жители города платят 372,38 тенге за один кубометр холодной воды – это самый высокий показатель среди городов Казахстана. Для сравнения: в Астане названный тип воды обходится людям в 89,34 тенге за кубометр, в Алматы – 73,92, в Шымкенте – 111,04 тенге.

По остальным коммунальным услугам Актау уступает другим городам. В среднем тарифы выглядят следующим образом:

  • содержание жилья – 61,63 тенге за 1 кв. метр;

  • центральное отопление – 4 786,69 тенге за 1 Гкал;

  • горячая вода – 317,96 тенге за 1 кубометр;

  • водоотведение – 99,00 тенге за 1 кубометр;

  • вывоз мусора – 504,00 тенге на одного человека.

Напомним, счета за свет и воду шокируют жителей Актау.

0
28
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
В Ставрополе ,в переводе на тенге,холодная вода 340
11.02.2026, 15:48
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь