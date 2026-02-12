Холодная вода в Актау стала самой дорогой в Казахстане

Инфляция в стране в январе этого года составила 12,2%, при этом в Мангистауской области – 12,1%. На фоне общего роста цен именно холодная вода в Актау оказалась самой дорогой среди городов страны, передает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

По данным Бюро национальной статистики, инфляция в Казахстане в январе 2026 года составила 12,2% (в декабре 2025 года – 12,3%). За месяц рост цен достиг 1% (в предыдущем месяце – 0,9%). В Мангистауской области годовая инфляция сложилась на уровне 12,1%.

В коммунальной сфере за год в стране зафиксированы следующие изменения цен: содержание жилья повысилось на +8,6%, холодная вода упала в стоимости на 12,9%, горячая вода, наоборот, подорожала 3,1%, вывоз мусора подскочил в цене на 9,0%, водоотведение – на18,7%, электроэнергия – на 6,9%, газ – на 16,2% и центральное отопление – на 3,9%.

Несмотря на общее снижение стоимости холодной воды по стране, именно в Актау этот вид услуги остается самым дорогим.

В среднем жители города платят 372,38 тенге за один кубометр холодной воды – это самый высокий показатель среди городов Казахстана. Для сравнения: в Астане названный тип воды обходится людям в 89,34 тенге за кубометр, в Алматы – 73,92, в Шымкенте – 111,04 тенге.

По остальным коммунальным услугам Актау уступает другим городам. В среднем тарифы выглядят следующим образом:

содержание жилья – 61,63 тенге за 1 кв. метр;

центральное отопление – 4 786,69 тенге за 1 Гкал;

горячая вода – 317,96 тенге за 1 кубометр;

водоотведение – 99,00 тенге за 1 кубометр;

вывоз мусора – 504,00 тенге на одного человека.

