Жителей Мангистау просят помочь приобрести подарки к 8 марта для одиноких бабушек

Имангазы Досмухамбетов сообщил, что в Актау проживают 72 пожилые женщины с инвалидностью, которых планируется поздравить с международным праздником и вручить им подарки.

Мы готовимся к 8 марта, чтобы поздравить одиноких бабушек и людей с инвалидностью. Очень хочется подарить им внимание, заботу и немного радости в этот весенний праздник. Если у вас есть возможность помочь, мы будем рады новым комплектам постельного белья, кастрюлям, сковородкам, чайникам и продуктам питания. Также, если удобно, можно поддержать нас переводом на Kaspi Gold. Спасибо каждому из вас за доброе сердце и поддержку! Вместе мы можем сделать этот праздник по-настоящему тёплым, - сказал Имангазы Досмухамбетов.