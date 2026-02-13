В Актау возложат цветы в память о погибших на войне в Афганистане

В Актау состоится церемония возложения цветов у монумента «Ветеранам Афганской войны», сообщает Lada.kz со ссылкой на культурно-досуговый комплекс имени Абая.

Фото из архива Lada.kz

Каждый год 15 февраля в Республике Казахстан отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Этот день посвящен участникам боевых действий на территории Афганистана в период с 1979 по 1989 год.

В 2026 году исполняется 37 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.

Жителей Актау 15 февраля приглашают принять участие в церемонии возложения цветов у монумента «Ветеранам Афганской войны».

Начало мероприятия в 10:00 часов. Монумент «Ветеранам Афганской войны» расположен в 7 микрорайоне (аллея Победы).