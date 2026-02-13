Жительнице Актау не выдали чек за товар и хотели «оставить с носом» – вмешались госорганы

Иллюстративное фото: Shutterstock

Женщина приобрела тюнер за 6 тысяч тенге для телевизора в одном из магазинов техники за наличный расчет, рассказали в департаменте. Продавец уверял, что устройство работает без интернета и принимает каналы через обычную антенну. Но дома все обещания развеялись как дым – тюнер не ловил ни одного канала, хотя пользователь выполнил все настройки. Проще говоря, товар не соответствовал заявленным характеристикам.

Покупательница попыталась решить вопрос мирно, предложив продавцу забрать товар и вернуть деньги. К слову, при продаже фискальный чек покупателю так и не выдали, что также является нарушением.

В магазине отказались принимать товар обратно, не объяснив причин, а отсутствие чека использовали как удобный повод уйти от ответственности.

Покупательница была вынуждена обратиться в государственные органы. Департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области рассмотрел ее обращение от 10 февраля. В итоге требования заявителя были полностью удовлетворены, а нарушенные права восстановлены.

Фактически ведомство подтвердило:

фискальный чек при наличной оплате обязателен;

отсутствие чека не лишает потребителя его прав;

продажа товара, не соответствующего заявленным свойствам, является нарушением закона.

