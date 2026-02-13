18+
13.02.2026, 10:37

Жительнице Актау не выдали чек за товар и хотели «оставить с носом» – вмешались госорганы

Общество

Некачественная цифровая техника стала причиной обращения в региональный департамент Комитета по защите прав потребителей, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Shutterstock
Иллюстративное фото: Shutterstock

Женщина приобрела тюнер за 6 тысяч тенге для телевизора в одном из магазинов техники за наличный расчет, рассказали в департаменте. Продавец уверял, что устройство работает без интернета и принимает каналы через обычную антенну. Но дома все обещания развеялись как дым – тюнер не ловил ни одного канала, хотя пользователь выполнил все настройки. Проще говоря, товар не соответствовал заявленным характеристикам.

Покупательница попыталась решить вопрос мирно, предложив продавцу забрать товар и вернуть деньги. К слову, при продаже фискальный чек покупателю так и не выдали, что также является нарушением.

В магазине отказались принимать товар обратно, не объяснив причин, а отсутствие чека использовали как удобный повод уйти от ответственности.

Покупательница была вынуждена обратиться в государственные органы. Департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области рассмотрел ее обращение от 10 февраля. В итоге требования заявителя были полностью удовлетворены, а нарушенные права восстановлены.

Фактически ведомство подтвердило:

  • фискальный чек при наличной оплате обязателен;
  • отсутствие чека не лишает потребителя его прав;
  • продажа товара, не соответствующего заявленным свойствам, является нарушением закона.

Напомним, ранее также благодаря госорганам жительнице Актау вернули более миллиона тенге за сомнительное украшение.

37
3
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Было дело несколько лет назад "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" РАФИКОВА НИКАР помогла вернуть в Сулпак холодильник который был на гарантии. Тоже отказывались принимать обратно.
13.02.2026, 08:55
Галина63
Галина63
Без чека вообще нельзя такие вещи покупать. Не дают, рынок большой, идите туда, где продадут с чеком.
13.02.2026, 07:31
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

