Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.02.2026, 11:37

Половину сотрудников завода стеклопластиковых труб в Мангистау увольняют

Общество 0 5 944 Ольга Максимова

Почти половина работников завода стеклопластиковых труб получила уведомление о сокращении. Перспектива оказаться на бирже труда заставила их обратиться в акимат Мангистауской области, передаёт Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Завод стеклопластиковых труб ранее находился в составе предприятий АО «Мангистаумунайгаз». Потом он был передан в частную собственность. С тех пор на предприятии начались проблемы, а на протяжении последних 3–4 лет объёмы работы нестабильные, зарплаты маленькие, говорят работники. Семь месяцев сотрудники сидели в отпуске с сохранением 50 % от оклада из-за отсутствия работы, а на днях порядка 80 человек получили уведомление о сокращении.

«Здесь работают все местные, основной стаж сотрудников - 20 и более лет. У всех семьи, от трёх и более детей, кредиты, инфляция сейчас бешеная. В данный момент нам грозит сокращение. Как мы будем кормить семьи, оплачивать счета? Мы хотим возвращения в состав ММГ и стабильную работу», - сказали работники.

Руководитель ТОО «Завод стеклопластиковых труб» заявил, что прибегли к вынужденной мере из-за низкого объёма заказов. По словам директора, предприятие находится на грани банкротства и не способно выплачивать всем заработную плату.

«В Казахстане высокая конкуренция. Недавно в Алматы открылся аналогичный завод. У них новые технологии, поэтому себестоимость продукции ниже. У нас нет достаточного объёма заказов для работы двух цехов. Поэтому мы вынуждены идти на сокращение», - сказал Данияр Шманов.

В ходе встречи в акимате найти компромисс не удалось - людям посоветовали искать другую работу.

Напомним, об успешном испытании оборудования завод сообщал в 2015 году. Предприятие, работавшее уже 13 лет, позиционировалось как основной поставщик стеклопластиковых труб и фитингов для нефтегазовой промышленности. Руководство завода анонсировало строительство третьего цеха, и в 2017 году он был запущен. Однако с 2020-х годов дело пошло на спад, и когда-то цветущее производство тихо сокращает кадры в попытках выжить.

 

 

Комментарии

3 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Так пускай ищут новую работу, какие проблемы???
13.02.2026, 08:21
Галина63
Галина63
Проблема в том, что наш город находится на отшибе от всех городов и доставка скорее всего дороже самих труб условно говоря. Здесь вообще не выгодно открывать любые производства. А, людям не стоит сидеть и ждать пока их может быть возьмут обратно, ищите работу, вставайте на учет и пол года получайте помощь от государства.
13.02.2026, 07:28
Космос
Космос
А что, больше в мире никому не нужны стеклопластиковые трубы этого завода? Проблема с качеством продукции или с менеджментом?
13.02.2026, 07:00
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

