В Мангистау крупную партию бельгийских груш вернули отправителю

Почти 20 тонн груш из Бельгии пытались провести без сертификата через порт Курык, передаёт Lada.kz .

Фото: министерство сельского хозяйства РК

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, партия груш общим весом 19,2 тонны прибыла в порт Курык из Бельгии. Однако в ходе проверки сопровождающих документов было установлено, что продукция находится без фитосанитарного сертификата, обязательного при перемещении подкарантинной продукции через государственную границу.

В связи с выявленным нарушением требований законодательства в области карантина растений на импортера наложен административный штраф, а также оформлен акт о возврате партии продукции в государство-экспортер - Бельгию.

Соблюдение фитосанитарных требований является обязательным условием международной торговли растительной продукцией и направлено на предотвращение ввоза и распространения карантинных объектов на территории страны, напомнили в Комитете госинспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза РК.