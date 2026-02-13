В одной из поликлиник Актау пройдёт День открытых дверей

Фото 2Gis

В поликлинике «Софимед» (3-й микрорайон, здание 212) 14 февраля с 10:00 до 13:00 состоится День открытых дверей, посвящённый Всемирному дню борьбы с раком.

В этот день можно будет получить бесплатные консультации профильных специалистов и задать волнующие вопросы о профилактике, ранней диагностике и факторах риска онкологических заболеваний.

Пациентов будут консультировать врач-гинеколог, врач-эндокринолог и врач-нефролог.

Поликлиника приглашает воспользоваться возможностью получить профессиональную консультацию и уделить внимание своему здоровью.

Отметим, что консультацию смогут получить только взрослые пациенты, прикреплённые к поликлинике «Софимед».