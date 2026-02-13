18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496
588.01
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.02.2026, 17:06

В Актау открыли новую станцию скорой помощи

Общество 0 2 213 Ольга Максимова

Объект оснащён по последнему слову техники. С его введением власти рассчитывают повысить уровень доступности скорой помощи для населения, передаёт Lada.kz.

Новое здание станции скорой помощи Актау. Фото: акимат МО
Новое здание станции скорой помощи Актау. Фото: акимат МО

Медицинское учреждение стоимостью 4,6 млрд тенге построено в 34А микрорайоне в рамках реализации социально значимых проектов за счёт возвращённых активов. Станция оснащена учебно-симуляционным центром, например, здесь есть манекены для отработки оказания первичной неотложной помощи с датчиками силы нажатия и силы дыхания.

Также в центре предусмотрена ремонтная и моечная база для санитарного транспорта. Гараж позволяет содержать до 20-ти машин одновременно.

По своей уникальности объект является вторым в стране после аналогичной станции в Астане. Его открытие позволит значительно повысить оперативность реагирования и качество оказываемой медицинской помощи жителям региона, отметил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе церемонии открытия.

Напомним, в декабре прошлого года Нурдаулет Килыбай передал областному подразделению скорой помощи 32 новых автомобиля марки Hyundai Staria, приобретенных за счет средств местного бюджета. Каждая санитарная машина оснащена дефибриллятором, аспиратором, аппаратом искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), реанимационным рюкзаком, 15-литровым кислородным баллоном и медицинскими каталками.

10
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь