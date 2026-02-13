В Актау открыли новую станцию скорой помощи

Объект оснащён по последнему слову техники. С его введением власти рассчитывают повысить уровень доступности скорой помощи для населения, передаёт Lada.kz .

Новое здание станции скорой помощи Актау. Фото: акимат МО

Медицинское учреждение стоимостью 4,6 млрд тенге построено в 34А микрорайоне в рамках реализации социально значимых проектов за счёт возвращённых активов. Станция оснащена учебно-симуляционным центром, например, здесь есть манекены для отработки оказания первичной неотложной помощи с датчиками силы нажатия и силы дыхания.

Также в центре предусмотрена ремонтная и моечная база для санитарного транспорта. Гараж позволяет содержать до 20-ти машин одновременно.

По своей уникальности объект является вторым в стране после аналогичной станции в Астане. Его открытие позволит значительно повысить оперативность реагирования и качество оказываемой медицинской помощи жителям региона, отметил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе церемонии открытия.

Напомним, в декабре прошлого года Нурдаулет Килыбай передал областному подразделению скорой помощи 32 новых автомобиля марки Hyundai Staria, приобретенных за счет средств местного бюджета. Каждая санитарная машина оснащена дефибриллятором, аспиратором, аппаратом искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), реанимационным рюкзаком, 15-литровым кислородным баллоном и медицинскими каталками.