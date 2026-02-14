В долгах как в шелках: население Актау задолжало миллиарды тенге за коммунальные услуги

В «Каспий Жылу, Су Арнасы» озвучили суммы задолженности потребителей перед производителем и транспортировщиком коммунальных услуг. Население задолжало более двух миллиардов тенге, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: inbusiness.kz

За потребленные энергоресурсы (питьевая, техническая, горячая вода и тепловая энергия) население накопило долг перед ТОО «МАЭК» в размере 2 208 377 565,44 тенге, бюджетные организации - 13 150 670,91 тенге, а юридические лица - 442 080 600,52 тенге.

ГКП «КЖСА» рядовые потребители города должны 332 999 333,96 тенге. Отдельный счет в размере 47 355 204,80 тенге выставили котельной в 17 микрорайоне.

Жители села Акшукур и Саин Шапагатов задолжали 15 328 714,93 тенге.

Бюджетные организации не оплатили квитанции КЖСА на 62 133 840,95 тенге, а юридические лица - 157 124 621,90 тенге.

В коммунальном предприятии напомнили, что оплату МАЭКу и КЖСА необходимо производить ежемесячно до 25 числа. В случае просрочки применяются меры ограничения услуг, начисляется пеня и принудительного взыскания долга.

