Чувства без границ: истории любви интернациональных пар в Актау

Ко Дню всех влюблённых, который отмечается 14 февраля, мы решили рассказать об интернациональных парах нашего города. Как они делят быт, строят семьи и как их союз воспринимают окружающие,читайте в материале Lada.kz.

Фото автора

Мария и Аринзе

Мария и Аринзе познакомились в 2013 году на Северном Кипре, когда девушка только приехала на учебу из Актау, а Аринзе прилетел из Нигерии, чтобы поступить в университет. Знакомство произошло онлайн, в мессенджере «ВКонтакте». После встречи в реальной жизни они сразу же поняли, что им нравится проводить время друг с другом, и «дружеские» отношения быстро переросли в романтические. В сентябре 2023 года у пары состоялась свадьба. Сегодня Марии 29 лет, а Аринзе — 31 год.

Где и как вы познакомились?

Мария: Я была обычным подростком, готовилась к переезду на Кипр. Мама только родила младшего брата, а через две недели я улетела учиться. На Кипр мы полетели вместе с отцом. Помню, как мы прилетели, и мне так понравился этот остров — там было так красиво, зелено и очень много классных людей. Мы выбирали общежитие, ездили по острову и готовились к началу учебного года. Через несколько недель отец уехал, у меня началось обучение, ну и я познакомилась со своим парнем.

Аринзе: С 10 лет я жил в школе-интернате, где прожил до окончания школы, до 16 лет. В 16 лет начались многомесячные поездки по стране (в одиночку) для подготовки документов, необходимых для визы в Россию. Потом — переезд в Россию в 17 лет (новая страна с другим языком, культурой и темпом жизни). И наконец — переезд на Кипр в 19 лет. Вы не поверите, но когда я прилетел на Кипр, мне было негде жить, и у меня было всего 50 $ в кармане. Я не продумывал всё до мелочей, но был молод, полон решимости и очень амбициозен в построении своего будущего. Мы познакомились уже на Северном Кипре через приложение «ВКонтакте».



Помните ли вы момент, когда поняли: «Это мой человек»?

Аринзе: - Да, это был день моего рождения (на тот момент мы встречались около полугода), я проснулся и увидел сюрприз на стене, она была полностью обклеена стикерами из сердечек, на которых Мария написала пожелания, а на столе стоял торт. Было очень неожиданно, я даже не понял когда Мария успела это сделать

На каком языке начали общаться? Были ли забавные недопонимания?

Мария: Когда мы встретились в первый раз, для меня было очень непривычно и забавно разговаривать с мужем, а тогда парнем, на русском (на тот момент у него уже была база языка), потому что у него был такой смешной акцент, и порой я совсем не понимала, что он говорит. У меня также была база английского, поэтому мы миксовали языки.

Что вас больше всего удивило друг в друге при первой встрече?

Мария: Его удивил мой рост, я помню его первую реакцию, когда он сказал: «Wow, you’re so tall» (уау, ты такая высокая), а меня, наверное, то, что он говорил по-русски, потому что я предполагала, что, когда мы переписывались во «ВКонтакте», он пользовался переводчиком.

Чем зацепили друг друга?

Мария: Муж говорит, что я показалась ему «прикольной», и ему нравилось проводить со мной время. Мне также нравилось проводить с ним время — мы много гуляли, куда-то ходили, ну вот как-то так это переросло в полноценные отношения.

Были ли сложности в первые месяцы совместной жизни?

Мария: На момент, когда мы начали проводить очень много времени вместе и почти жить вместе, мой муж жил с соседом по квартире, который постоянно ругался со своей девушкой, и дома были постоянные скандалы — это, конечно, сильно напрягало. Поэтому мы ушли жить ко мне на старенькую виллу, где я жила с двумя другими девочками, а потом и вовсе переехали в другую квартиру, где мы жили с нашим другом. Тогда был, пожалуй, самый трудный момент в нашей жизни, потому что нам совсем не хватало денег, и несколько месяцев мы жили без электричества. Поэтому мы проводили весь день в библиотеке, заряжали телефоны и учились, а в 22:00 возвращались на последнем автобусе домой.

Самое неожиданное в культуре партнёра?

Мария: Для меня это оказались суеверия про кошек. Как-то раз мой муж сказал, что если кошка «шипит», и тебе попадут её слюни в глаза, то можно ослепнуть. Он действительно в это верил и был в шоке, когда я сказала, что это не так (он мне долго не верил, но проверять не стал).

Для мужа же культурным «шоком» стало то, что мы едим торты с кремом, а у них в Нигерии торты больше похожи на кексы.

Привычки, к которым пришлось привыкать?

Мария: О да! Когда мы только начали встречаться, я заметила, что абсолютно все африканцы, включая моего мужа, ходят дома в обуви. Для меня это было дико, пришлось привыкать.

На каком языке общаетесь сейчас?

Мария: В принципе, как и всегда, общаемся на двух языках — русском и английском, с дополнением всяких турецких фраз, так как очень долго жили на Северном Кипре.

Бывают ли культурные споры? И как вы их решаете?

Мария: В культуре мужа очень многие не любят домашних животных, в том числе и мой муж. Для меня это, конечно, очень трудно, так как я обожаю животных. Несколько лет назад, когда я поняла, что хочу кого-то завести, но не смогла завести кошку или собаку, я завела крыс. Муж был в шоке, но как-то же нужно искать компромисс!

Как ваши семьи отреагировали на выбор партнёра?

Мария: Как сказали мои родители — абсолютное принятие выбора партнёра.

Аринзе: Я с детства знал, что женюсь на белой девушке, и с детства говорил это родителям. Поэтому, когда мой отец узнал, что у меня белая девушка, он совсем не удивился.

Сталкивались ли вы с необычной реакцией со стороны общества?

Мария: В принципе, где бы мы ни жили, на нас всегда ярко реагируют. Больше всего, конечно, огорчает расизм, всякие фразочки и фотографии, которые делают исподтишка. Как-то раз мы с мужем и подругой стояли возле торгового центра, разговаривали. Я почувствовала, что позади нас кто-то стоит, обернувшись, увидела ребёнка и маму с папой, которые говорили ребёнку: «подойди ближе», чтобы сделать фото, пока мы не видим. Просто вот так, не спросив, пока мы просто стояли. Таких ситуаций куча.

Как вы относитесь к чужому мнению о вашей паре?

Мария: Никак. Чужое мнение на то и чужое — нам оно не важно.

Какие праздники вы отмечаете вместе? И есть ли у вас теперь новые семейные традиции, смешение культур?

Мария: Да, смешение культур однозначно есть, особенно в языке. Людям всегда очень интересно слушать, как мы разговариваем, смешиваем русские и английские слова, порой у нас даже получаются какие-то новые словосочетания.

Чему вы научились друг у друга за время отношений?

Мария: Мы очень многому научились друг у друга. Из того, что приходит на ум, я, например, научилась готовить нигерийские блюда и танцевать под африканскую музыку.

Отмечаете ли вы 14 февраля? Если да, то как планируете праздновать в этом году?

Мария: Да, обычно на 14 февраля я пеку нигерийский meat pie — это что-то вроде пирожков с фаршем и картошкой. Мы просто проводим время вместе, смотрим фильмы. В этом году, скорее всего, будем делать то же самое.

В чем секрет вашей гармонии?

Мария: На самом деле никакого секрета нет. Наши отношения не всегда были такими гармоничными — мы, как и обычные люди, проходили через трудности и обиды. Но со временем научились быть более спокойными и терпеливыми.

Любовь для вас — это…

Забота

Надежда и Хитеш

Надежда и Хитеш познакомились на набережной Актау, когда ей было 18, а ему — 26. Девушка сделала первый шаг и предложила познакомиться. Долгое время молодые люди просто дружили: вместе выходили на пробежки, помогали друг другу. Но спустя полгода стало ясно, что их отношения переросли во что-то большее.

До встречи с Хитешем Надежда училась в Международной академии труда и готовилась к прохождению стажировки в Америке, куда и уехала. После стажировки Надежда собиралась остаться в США, но Хитеш не хотел мириться с таким исходом событий — он отправил ей билет, чтобы она вернулась в Актау. Любовь привела её обратно.

Сегодня супруги женаты уже 19 лет, и у них трое детей.

Как и где вы познакомились?

Надежда: Мы встретились на море, во время пробежки. Вечером я бегала с подругой по набережной, а Хитеш — со своим другом. Я решилась сделать первый шаг: предложила подруге подойти и сказать: «Hello, how are you?» (Привет, как дела?). В тот момент я учила английский и хотела попрактиковать язык. Так началось наше знакомство.

Помните ли вы момент, когда поняли: «Это мой человек»?

Надежда: Спустя полгода нашей дружбы.

На каком языке начали общаться? Были ли забавные недопонимания?

Надежда: Мы говорили на английском. Хитеш знал русский, но английский был для нас удобнее. Конечно, были забавные недопонимания. Например, на Пасху я угостила его куличом и крашеными яйцами. Он вернул яйца и сказал, что их не ест, так как вегетарианец. Мы посмеялись, и этот эпизод превратился в нашу семейную традицию — каждый год вспоминаем его с теплом и улыбкой.

Что вас больше всего удивило друг в друге при первой встрече?

Надежда: Меня поразила его искренность и широкая улыбка. А ещё — высокий рост, который сразу бросался в глаза.

Чем зацепили друг друга?

Надежда: Искренностью, открытостью и готовностью поддерживать. Та самая «искра» возникла в простых вещах — в общении, совместных пробежках, в желании учиться друг у друга.

Были ли сложности в первые месяцы совместной жизни?

Надежда: Конечно, как у любой пары. Разные привычки, разные культурные традиции. Но мы учились принимать друг друга и искать баланс.

Самое неожиданное в культуре партнёра?

Надежда: Для меня — индийские традиции уважения к старшим. Для Хитеша — русские и казахские семейные праздники.

На каком языке общаетесь сейчас?

Надежда: В основном на английском. Иногда на русском, а ещё всей семьёй практикуем казахский язык.

Как ваши семьи отреагировали на выбор партнёра?

Надежда: Сначала были сомнения: другая страна, другая культура. Но со временем всё изменилось. Сегодня Хитеш для моих родителей — как сын, а я для его семьи — как дочь.

Сталкивались ли вы с необычной реакцией со стороны общества?

Надежда: Да, но мы научились не обращать внимания. Для нас важнее семья, дети и близкие. Мнение посторонних людей изменчиво, как погода.

Какие праздники вы отмечаете вместе? И есть ли у вас теперь новые семейные традиции, смешение культур?

Надежда: Все — и русские, и индийские, и казахские. Наурыз, Курбан Айт, Пасха, индийские фестивали — всё это стало частью нашей жизни. Да, мы смешали культуры. Это делает нашу семью особенной и уникальной.

Чему вы научились друг у друга за время отношений?

Надежда: Уважению, принятию, терпению. Я поняла, что все люди разные, но каждый интересен и уникален. Благодаря Хитешу мой кругозор очень сильно расширился.

Культурные различия объединяют или усложняют отношения?

Надежда: Они объединяют. Мы разные, но равные. Различия приносят изюминку в нашу семью.

Отмечаете ли вы 14 февраля? Если да, то как планируете праздновать в этом году?

Надежда: Да, отмечаем дома. Дарим друг другу небольшие подарочки и проявляем другие знаки внимания. Ещё Хитеш очень любит вкусно поесть. Для него подарок — это индийская еда.

В чем секрет вашей гармонии?

Надежда: Мы вместе с 2005 года — 21 год, из них 19 лет в браке. Секрет в принятии, уважении и любви.

Любовь для вас — это…

Надежда: Взаимные чувства, поддержка и верность — и в радости, и в печали.



Ихва(Супхапхон) и Мирас

Ихва и Мирас познакомились в социальной сети Instagram. Кроме того, они вместе посещали курсы по изучению английского языка. Когда они впервые встретились, им обоим было по 20 лет. Сначала пара общалась просто как друзья, понимая друг друга лишь благодаря переводчику. Со временем, когда молодые люди узнали друг друга лучше, их чувства переросли в любовь.

В октябре 2024 года Мирас решил, что хочет жениться на своей возлюбленной, и привез Ихву в Мангистау. Так девушка из Таиланда стала настоящей келин, а год назад у пары родился первый ребёнок.

Помните ли вы момент, когда поняли: «Это мой человек»?

Ихва: Мы какое-то время общались, потом Мирас сказал, что испытывает ко мне чувства и хочет продолжить отношения, и я чувствовала то же самое.

Мирас: Я понял, что это «мой человек» уже на второй встрече.

На каком языке начали общаться? Были ли забавные недопонимания?

Ихва: Мы общались на английском, хотя ни один из нас не владел им свободно. Несмотря на это, мы понимали друг друга, хоть иногда и возникали ошибки в общении. В целом всё проходило хорошо.

Что вас больше всего удивило друг в друге при первой встрече?

Мирас: Меня удивило, что Ихва мыслит на несколько шагов вперёд. Её понимание и уважительное отношение — особенные.

Ихва: У меня только положительные впечатления об этом мужчине. С первой встречи он очень хорошо обо мне заботился.

Чем зацепили друг друга?

Ихва: Наверное, всё дело в честности и любви. Без честности такие отношения на расстоянии долго бы не продлились. Но мы оба были честны друг с другом, и это нас сблизило.

Мирас: Я сразу заметил, что у Ихвы потрясающая харизма. Именно этим она меня и покорила — своей харизмой и уважением ко мне.

Были ли сложности в первые месяцы совместной жизни?

Ихва: Были трудности с едой. Нам понадобилось время, чтобы привыкнуть к кухне друг друга. Сейчас всё хорошо.

Самое неожиданное в культуре партнёра?

Ихва: Прежде чем стать невесткой, я довольно много изучала местную культуру. Думаю, это что-то особенное, и я также встретила замечательную семью.

Мирас: Самым неожиданным для меня стало то, что тайцы всегда улыбаются и разговаривают спокойно. Я привык к острой тайской кухне, а она — к моей открытой эмоциональности.

На каком языке общаетесь сейчас?

Ихва: Общаемся в основном на английском, иногда на казахском.

Как ваши семьи отреагировали на выбор партнёра?

Ихва: Моя семья дала мне свободу выбора партнёра и уважает моё решение. Конечно, родные переживали, смогу ли я справиться с жизнью в чужой стране, вдали от них, а также по поводу еды и других бытовых вопросов. Но сейчас всё хорошо. Они знают, что я попала в прекрасную семью.

Мирас: Моему отцу было трудно принять наш выбор. Родители, конечно, сначала переживали, но позже очень полюбили Ихву и приняли с теплом.

Сталкивались ли вы с необычной реакцией со стороны общества?

Мирас: Мы понимали, что со стороны общества может быть негативная реакция, но нам было всё равно. Если к нам относятся хорошо — мы отвечаем тем же. Если плохо — значит плохо.

Ихва: Я также сталкивалась с социальными проблемами, связанными с гендером, и, возможно, потому что я иностранка, некоторым людям я не нравилась. Если есть негатив, я позволяю людям самим понять, что мои отношения тоже могут быть счастливыми, и нет необходимости следовать чужому мнению.

Какие праздники вы отмечаете вместе? И есть ли у вас теперь новые семейные традиции, смешение культур?

Ихва: Отмечаем Наурыз, Рамадан и День святого Валентина. Мы всегда делаем всё вместе: ходим куда-то, вместе едим вкусную еду, путешествуем, а сейчас находимся в Таиланде — моей родной стране. Новых традиций пока нет.

Чему вы научились друг у друга за время отношений?

Ихва и Мирас: Больше всего друг в друге мы ценим верность и поддержку. Мы оба поняли, что иметь рядом близкого человека гораздо лучше. Когда есть кто-то, кто выслушает и даст совет по разным вопросам, это намного легче. Мы также научились умению извиняться.

Как планируете праздновать 14 февраля в этом году?

Ихва и Мирас: Для нас главное — не дорогие подарки, а качественно проведённое время вместе. Поэтому в Бангкоке мы просто устроим вечер только для нас двоих.

В чем секрет вашей гармонии?

Ихва и Мирас: Быть рядом друг с другом каждый день нашей жизни, много разговаривать и слушать друг друга.

Любовь для вас — это…

Ихва и Мирас: Любовь — это когда два человека любят друг друга, независимо от того, принадлежат ли они к разным религиям или к одной. Когда люди любят, причины не нужны. Это взаимопонимание, верность партнёру, умение обсуждать проблемы, извиняться и исправлять ошибки, поддерживать друг друга в любых трудностях и знать, что тебе не придётся справляться с ними в одиночку.