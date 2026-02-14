Какие авиакомпании выполняют рейсы из Актау

Жители региона могут воспользоваться рейсами как по Казахстану, так и за границу. Перечень авиакомпаний, выполняющих рейсы из аэропорта Актау, сообщает Lada.kz

Фото: pixabay.com

В настоящее время рейсы из Актау осуществляют 8 авиакомпаний:

Air Astana

FlyArystan

SCAT Airlines

Centrum Air

Azerbaijan Airlines

Pegasus Airlines

Qeshm Airlines

Pars Air

Из Актау выполняются рейсы как по внутренним направлениям Казахстана, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Актуальное расписание пассажирам рекомендуется уточнять в справочной службе аэропорта и на официальных сайтах авиаперевозчиков.

По всем вопросам, связанным с расписанием рейсов и работой аэропорта, пассажиры могут обращаться в АО «Международный аэропорт Актау» по телефонам:

60-97-55 - справочная служба

60-97-46 - приёмная

Напомним, в предстоящий летний сезон из Уфы готовится к запуску новый туристический рейс в Актау.