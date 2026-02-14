Какие авиакомпании выполняют рейсы из Актау

Жители региона могут воспользоваться рейсами как по Казахстану, так и за границу. Перечень авиакомпаний, выполняющих рейсы из аэропорта Актау, сообщает Lada.kz
В настоящее время рейсы из Актау осуществляют 8 авиакомпаний:
Из Актау выполняются рейсы как по внутренним направлениям Казахстана, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Актуальное расписание пассажирам рекомендуется уточнять в справочной службе аэропорта и на официальных сайтах авиаперевозчиков.
По всем вопросам, связанным с расписанием рейсов и работой аэропорта, пассажиры могут обращаться в АО «Международный аэропорт Актау» по телефонам:
60-97-55 - справочная служба
60-97-46 - приёмная
Напомним, в предстоящий летний сезон из Уфы готовится к запуску новый туристический рейс в Актау.
