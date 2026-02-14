Лже-доставка через интернет-магазин: полиция Актау предупреждает о мошенниках

Кадр видео

В видеоролике наглядно показано, как действуют мошенники. Девушке поступил звонок на WhatsApp с незнакомого номера. Звонившие представились сотрудниками Kaspi и сообщили, что на её имя якобы оформлена доставка техники через Kaspi-магазин. Девушка сразу насторожилась, так как она ничего не заказывала, тем более технику.

Она заявила, что никаких заказов не оформляла, попросила заблокировать её номер и прекратить звонки.

Однако мошенник не собирался прекращать диалог и попытался продолжить общение. Чтобы окончательно убедиться, что это злоумышленники, девушка предложила вести разговор на казахском языке. После этого звонивший начал возмущаться и настаивать на своей версии, что ещё больше подтвердило подозрения. Девушка решила не продолжать диалог и завершила звонок.

