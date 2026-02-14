Застряли в снежном заносе: как искали пропавших мужчин в Мангистау

Сотрудники МЧС спасли четырёх человек, которые отправились на поиски скота и застряли в степи Бейнеуского района, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили спасатели

Накануне, 13 февраля, четверо мужчин выехали на внедорожнике из села Бейнеу в сторону местности «Үш қатын» на поиски скота. Спустя некоторое время связь с ними прервалась, мобильные телефоны стали недоступны.

На поиски были направлены экстренные службы. Спасательная операция проходила в сложных условиях — в темное время суток и при неблагоприятной погоде.

На высокопроходимом вездеходе спасатели преодолели почти 150 километров. В ходе поисков использовались спутниковая связь и беспилотный летательный аппарат.

Утром пропавшие были обнаружены. Как выяснилось, их автомобиль застрял в снежном заносе. Спасатели эвакуировали всех четверых и доставили их в населённый пункт.

Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

В МЧС напоминают, что перед выездом в степь в зимний период необходимо проверять техническое состояние автомобиля, иметь запас топлива, тёплые вещи и средства связи.

Напомним, спасатели запустили горячую линию 24/7 в Мангистау.