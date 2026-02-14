Очередной проект стадиона на 10 тысяч мест презентовали в Актау

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

По данным пресс-службы областного акимата, в ходе презентации были рассмотрены вопросы соответствия стадиона требованиям UEFA, внедрения цифровых технологий и создания комфортной инфраструктуры для спортсменов и болельщиков.

Особое внимание уделено развитию детско-юношеского спорта: объект позволит реализовывать программы подготовки для детей и молодёжи, а также проводить городские и массовые мероприятия. Проект предусматривает основное футбольное поле, тренировочные и восстановительные зоны, спортивно-оздоровительный комплекс, а также вспомогательные и технические помещения.

Глава региона подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений для области, и выразил готовность поддержать проект. По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем уточнении проекта и его поэтапной реализации.

Напомним, о строительстве в Актау нового стадиона стало известно в июне прошлого года.

Акиму области был представлен данный проект.

В управлении строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области сообщили, что в 2026 году планируется завершить разработку ПСД, после чего будет принято решение о механизмах финансирования проекта.