Температура воды в Каспийском море
16.02.2026, 14:20

В Актау предприниматель отказался оформить возврат одежды и попал на штраф

Общество

В Актау к ответственности привлекли предпринимателя, который дважды отказал клиенту оформить возврат неподошедшей одежды, а также принуждал совершить новую покупку. О случае пренебрежения законодательством рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

История началась 21 декабря 2025 года, когда жительница города приобрела в одном из бутиков ТРЦ кофту стоимостью 28 000 тенге. Покупка была оформлена официально, с выдачей кассового чека.

Спустя несколько дней выяснилось, что размер не подошёл. Женщина вернулась в магазин с просьбой оформить возврат. Товар не был в употреблении, ярлыки и товарный вид сохранены, чек имелся. Однако в ответ покупательница услышала категоричное «Возврата нет». Вместо возврата денег ей предложили выбрать другой товар.

Не желая терять 28 000 тенге, женщина была вынуждена выбрать пиджак стоимостью 35 000 тенге, доплатив ещё 7 000 тенге. Но и он не подошёл по размеру. Повторное обращение с просьбой обменять товар на аналогичный большего размера также закончилось отказом.

Жалоба и наказание

После инцидента жительница Актау обратилась в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области. По результатам рассмотрения обращения было установлено нарушение пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей».

Индивидуальный предприниматель привлечён к ответственности по подпункту 2 пункта 5 статьи 190 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей). Санкция предусматривает штраф на физических лиц в размере пяти (21 625 тенге), на субъектов малого предпринимательства – в размере 10 (43 250 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 15 (64 875 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 25 (108 125 тенге) МРП.

Закон выше табличек

В ведомстве напомнили, что таблички «Возврата нет» и внутренние правила магазина не могут противоречить законодательству. Покупатель вправе вернуть или обменять непродовольственный товар надлежащего качества в установленный срок при сохранении товарного вида и наличии подтверждающих документов.

В департаменте подчёркивают: если права нарушены, их можно и нужно защищать – практика показывает, что обращения граждан приводят к реальным мерам воздействия.

Напомним, ранее специалисты ведомства объясняли права владельцев сертификатов. Так, как выяснилось, продавец обязан оказать услугу в любое время вне зависимости от срока годности, вернуть деньги (если товар или услуга не нужны), а также давать сдачу, в ситуациях, когда фактическая стоимость приобретенного товара меньше суммы сертификата.  

