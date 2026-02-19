Аким Актау поздравил население с наступлением месяца Рамазан

В обращении к жителям и гостям города Абилкаир Байпаков отметил особую духовную значимость этого периода для всего мусульманского мира.

Уважаемые жители и дорогие гости города Актау!

Искренне поздравляю вас с наступлением священного месяца Рамазан, значимого для всего мусульманского мира.

Рамазан – это время духовного обновления и терпения, милосердия и сострадания, добрых поступков и благотворительности. Этот особый месяц побуждает к прощению, укреплению веры в сердце и проявлению заботы о ближних. Каждое доброе дело и искреннее намерение, совершённые в этот благословенный период, способствуют укреплению единства, взаимопонимания и согласия в обществе.

Благословенный Рамазан – особый период, неразрывно связанный с традициями и национальными ценностями нашего народа. Этот месяц служит примером нравственности, укрепляет взаимное уважение между людьми, воспитывает почтение к старшим и заботу о младших.

Дорогие земляки!

В этот священный месяц желаю каждому дому мира и благополучия, достатка и изобилия. Пусть Всевышний примет ваши посты и молитвы, наполнит ваши сердца светом, семьи – радостью, а труды – успехом. Пусть месяц Рамазан будет благословенным для всех вас!, - сказал аким в своем обращении.