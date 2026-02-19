В Бейнеу пройдет День открытых дверей для родителей солдат

В субботу, 21 февраля, в войсковой части 99116 Регионального командования «Запад» Сухопутных войск Вооружённых сил Республики Казахстан, дислоцируемой в селе Бейнеу, состоится День открытых дверей для родителей военнослужащих срочной службы, передает Lada.kz .

Фото воинской части 99116 регионального командования «Запад»

Мероприятие проводится в целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности армии, укрепления доверия и развития прямого диалога с семьями солдат.

В рамках встречи командование воинской части и командиры подразделений пообщаются с родителями, ответят на все интересующие вопросы, дадут необходимые разъяснения и обсудят условия прохождения службы их сыновей в формате открытого и конструктивного диалога.

Родители смогут лично ознакомиться с организацией боевой подготовки, распорядком дня, условиями проживания, питания и отдыха личного состава. Также будет продемонстрирована материально-техническая база подразделений. Отдельное внимание планируется уделить вопросам воспитательной работы, психологической поддержки и подготовки военнослужащих к выполнению задач по защите Родины.

В министерстве обороны РК подчеркнули, что взаимодействие с родителями является важным элементом открытости армии, и пригласили семьи военнослужащих принять активное участие в мероприятии.

Напомним, 17 февраля текущего года стало известно о гибели солдата-срочника во время плановых полевых стрельб на полигоне «Бейнеу». Подробнее по ссылке.