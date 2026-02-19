18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.02.2026, 18:31

Наравне с Сахарой и Гоби: The Telegraph включил Мангистау в Топ-10 пустынь мира

Общество

Британское издание The Telegraph включило Мангистаускую область в список десяти пустынных регионов мира, обязательных к посещению. Автор подборки – тревел-журналист и фотограф Сара Маршалл, которая на протяжении 25 лет работала в странах Северной Европы, Африки и Южной Америки, а также занимала пост редактора раздела путешествий в PA Media. Сегодня она работает гидом на экспедиционных судах в полярных регионах, передает Lada.kz.

Фото: Denys Shapovalov / iStockphoto
Фото: Denys Shapovalov / iStockphoto

В материале под названием «10 пустынь, которые вы обязательно должны посетить хотя бы раз в жизни» Маршалл отмечает, что самые засушливые регионы планеты притягивают путешественников тишиной, уединением и суровой минималистской красотой. По её словам, вид бескрайних просторов помогает «очистить загромождённый разум», а разнообразие ландшафтов и климатических условий – от палящей жары до минусовых температур – делает каждую пустыню уникальной.

В рейтинг вошли Сахара, Атакама, Намиб, Антарктида, Вади-Рам, Калахари, Гоби, Плато Колорадо, Мангистау и Руб-эль-Хали. Говоря о казахстанском регионе, автор подробно описывает Бозжыринский тракт на плато Устюрт, сравнивая его меловые башни, колоссальные скалы и известняковые изгибы с ландшафтами, скрытыми на дне океана. Она подчёркивает, что добраться до этой живописной дикой местности на побережье Каспия можно по ухабистой дороге из Актау, что придаёт путешествию особую атмосферу приключения.

Маршалл отмечает, что геологическое богатство Мангистауской области гораздо ценнее его минеральных ресурсов. За пределами промышленных объектов путешественники могут увидеть полосатые горы, долины каменных шаров и уникальные подземные мечети. В статье также упоминаются планы по развитию туристической инфраструктуры региона, включая инвестиции в транспортные объекты и создание новых курортных зон.

По мнению автора, сейчас – лучшее время для посещения региона, чтобы успеть насладиться уединением и первозданной красотой до того, как направление станет массовым.

Напомним, ранее фотография горы Бокты, расположенной в Каракиянском районе и отличающейся необычным рельефом, была опубликована в зарубежном журнале The Trillionaire Life, насчитывающем более 12 миллионов читателей в Instagram.

