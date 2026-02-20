18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.17
576.63
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.02.2026, 09:22

Ярмарка для нуждающихся пройдет в Актау

Общество 0 1 346 Лиана Рязанцева

Благотворительный фонд «Мы люди – мы вместе» приглашает жителей региона, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, на благотворительную ярмарку, передает Lada.kz.

Фото создано с помощью ИИ
Фото создано с помощью ИИ

Ярмарка, в рамках которой будет представлен широкий ассортимент посуды и одежды, состоится в субботу, 28 февраля, в 10:00 часов.

Руководитель благотворительного фонда «Мы люди – мы вместе» Имангазы Досмухамбетов подчеркнул, что условия проведения мероприятия изменились: если ранее вещи раздавались бесплатно, то теперь их будут передавать за символическую плату.

По его словам, все средства, вырученные на ярмарке, пойдут на благотворительные цели.

Опираясь на опыт других городов, таких как Алматы и Астана, наш фонд решил передавать вещи, игрушки и посуду по 200 тенге за штуку. Все собранные средства будут направлены на помощь одиноким пожилым людям и инвалидам, - рассказал Имангазы Досмухамбетов.

Мероприятие пройдет в жилом комплексе «Шанырак», расположенном в 32В микрорайоне (здание №12).

Напомним, ранее фонд «Мы люди – мы вместе» призывал всех неравнодушных жителей Актау помочь собрать подарки к 8 марта для одиноких бабушек.

11
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь