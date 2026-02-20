Ярмарка для нуждающихся пройдет в Актау

Благотворительный фонд «Мы люди – мы вместе» приглашает жителей региона, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, на благотворительную ярмарку, передает Lada.kz .

Ярмарка, в рамках которой будет представлен широкий ассортимент посуды и одежды, состоится в субботу, 28 февраля, в 10:00 часов.

Руководитель благотворительного фонда «Мы люди – мы вместе» Имангазы Досмухамбетов подчеркнул, что условия проведения мероприятия изменились: если ранее вещи раздавались бесплатно, то теперь их будут передавать за символическую плату.

По его словам, все средства, вырученные на ярмарке, пойдут на благотворительные цели.

Опираясь на опыт других городов, таких как Алматы и Астана, наш фонд решил передавать вещи, игрушки и посуду по 200 тенге за штуку. Все собранные средства будут направлены на помощь одиноким пожилым людям и инвалидам, - рассказал Имангазы Досмухамбетов.

Мероприятие пройдет в жилом комплексе «Шанырак», расположенном в 32В микрорайоне (здание №12).

Напомним, ранее фонд «Мы люди – мы вместе» призывал всех неравнодушных жителей Актау помочь собрать подарки к 8 марта для одиноких бабушек.