Сколько детей появилось на свет в Мангистау в первый день Рамазана

В первый день священного месяца Рамазан, 19 февраля, в родильных домах Мангистауской области на свет появились 39 малышей. Об этом Lada.kz сообщили в управлении здравоохранения региона.

Фото: Pixabay

Из общего количества появившихся на свет – 18 девочек и 21 мальчиков.

Самым крупным новорождённым оказался малыш весом 4 килограмма 720 граммов. Наименьший по весу ребёнок родился весом 870 граммов.

Медики отмечают, что все дети и мамы чувствуют себя хорошо.

Напомним, ранее в управлении РАГС регионального филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщили, сколько мангистаусцев в 2025 году получили имя Рамазан.